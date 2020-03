El coronavirus provoca més de 17.000 morts i prop de 400.000 contagis a tot el món

La pandèmia del nou coronavirus originat a la ciutat de Wuhan, a la província de Hubei, al centre de la Xina, ha provocat ja més de 395.000 contagis i més de 17.000 morts, amb els Estats Units situat com el tercer país més afectat, amb més de 46.000 casos, i amb Espanya en quarta posició, amb més de 39.000 positius.









Segons el balanç global actualitzat aquest dimarts a les 15.30 hores per la Universitat Johns Hopkins, la pandèmia del nou coronavirus s'ha estès per 169 països i territoris, amb un total de 395.647 persones contagiades i 17.241 víctimes mortals. El nombre de persones que han aconseguit curar-se de COVID-19, la malaltia generada pel coronavirus, ascendeix a 103.317, la majoria d'elles a la Xina (més de 73.000).





Els quatre països més afectats per la pandèmia (Xina, Itàlia, Estats Units i Espanya) sumen més de 231.000 casos, el que representa més de la meitat del total de persones contagiades amb el virus a tot el món.





El ritme de creixement de la pandèmia del nou coronavirus s'ha accelerat de forma molt pronunciada en les últimes setmanes. Des que va començar el brot a la ciutat de Wuhan al desembre de 2019 fins que es van registrar els primers 100.000 casos van transcórrer 67 dies, mentre que la xifra de 200.000 positius es va assolir onze dies després i la de 300.000 sols quatre dies més tard, segons la BBC.





Els 400.000 casos se superaran aquest dimarts, tres dies després que dissabte s'arribés a la xifra de 300.000 positius en tot el món. Si es manté aquest ritme de creixement, el nou coronavirus arribaria als 500.000 casos aquesta mateixa setmana.





La Xina continua sent el país més afectat, amb 81.588 persones contagiades, 3.281 víctimes mortals i 73.279 persones curades. Itàlia continua en segona posició, amb 63.927 contagis, 6.077 víctimes mortals i 7.432 persones recuperades.





Estats Units s'ha situat des d'aquest cap de setmana com el tercer país més afectat per la pandèmia, amb un total de 46.481 casos i 591 víctimes mortals. En quarta posició se situa Espanya, amb 39.673 positius, 2.696 morts i 3.794 persones recuperades, segons les dades actualitzades a les 15.30 hores de dimarts.





Alemanya és el cinquè país més afectat, amb 30.150 casos, 132 morts i 749 persones donades d'alta. Iran continua a continuació, amb 24.811 positius, 1.934 morts i 8.913 persones recuperades.





França acumula un total de 20.149 casos de coronavirus, amb 862 víctimes mortals i 2.207 persones recuperades, seguida per Suïssa, que ha avançat aquest dimarts a Corea de Sud en comptabilitzar 9.117 persones contagiades i 122 morts.





Corea de Sud, que durant diverses setmanes va arribar a ser el país amb més contagis del món després de la Xina i que ara té el brot gairebé controlat, es queda com el novè país més afectat per la pandèmia, amb 9.037 positius, 120 morts i 3.507 persones curades.





Regne Unit se situa com a desè país amb més positius, amb 6.733 persones contagiades i 336 morts. Àustria, per la seva banda, acumula 4.829 contagis, amb 25 víctimes mortals, seguida per Països Baixos, que suma 4.767 casos i 277 morts.





Bèlgica, amb 4.269 positius i 122 morts; Noruega, amb 2.715 contagis i dotze víctimes mortals; Canadà, amb 2.088 positius i 25 morts; Portugal, amb 2.060 casos i 29 morts; Suècia, amb 2.059 persones contagiades i 36 morts; Austràlia, amb 2.044 casos i vuit víctimes mortals; Brasil, Dinamarca, Israel, Malàisia, Turquia, República Txeca, Japó i Irlanda completen la llista de països amb més d'un miler de persones contagiades.