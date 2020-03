L'Índia decreta el confinament dels seus 1.300 milions d'habitants durant 21 dies

El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, ha anunciat que a partir de mitjanit i durant tres setmanes regirà un confinament "total" per contenir l'expansió del coronavirus, el que implica el tancament més gran d'aquest tipus a nivell mundial, en afectar 1.300 milions de persones.









"Oblideu-vos de sortir de casa en els pròxims 21 dies", ha anunciat Modi, en un discurs a la nació en què ha defensat la mesura per "salvar Índia", segons informa la cadena NDTV. "21 dies pot semblar molt, però és l'única manera de garantir que tothom està fora de perill", ha explicat.





Modificació també ha cridat a mantenir les distàncies, ja que no és "només per a pacients". "El distanciament social és l'única manera de lluitar contra el virus. És per a tots els ciutadans, totes les famílies, fins i tot per al primer ministre"; ha afegit.





En aquest sentit, ha assenyalat que "una única persona infectada pot contagiar centenars en setmanes", ja que el virus "s'estén com el foc". Les autoritats índies han confirmat per ara més de mig miler de casos, entre ells nou morts.





El cap de Govern indi ha recalcat que, durant aquest període de confinament, els subministraments bàsics estaran garantits i que es destinaran més recursos a reforçar el sistema sanitari. En l'última setmana, ja s'han aplicat bloquejos en grans ciutats i han suspès mitjans de transport.