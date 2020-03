Vox planteja treure totes les competències a Catalunya

El grup parlamentari de Vox al Congrés ha enviat al Grup Socialista un paquet de propostes que vol sotmetre a votació aquest dimecres perquè s'apliquin durant la pròrroga de l'Estat d'alarma que ha sol·licitat el Govern, entre les quals destaquen que, mentre aquesta situació es prolongui, es tregui a Cataluya totes les seves competències autonòmiques, així com que la tramitació d'indults quedi suspesa durant aquest període.









En concret, Vox defensa que totes les comunitats conservin les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que considerin necessàries en el marc de les ordres directes que dicti l'autoritat competent, és a dir, el Govern central.





Els d'Abascal no qüestionen que mentre duri l'alarma, l'autoritat competent segueixi sent el president del Govern central i els ministres de Defensa, Interior, Sanitat i Transports, però sí demanen que es doni cert marge de maniobra a les comunitats per posar en marxa les mesures que determini l'Executiu central.





Ho plantegen per a totes les comunitats, excepte per a Catalunya, on volen que totes les competències quedin en mans del Govern de Pedro Sánchez, i s'apliqui una mena d'article 155 de la Constitució encobert.





També aposten per deixar en suspens els expedients d'indult que s'hagin començat a tramitar i per no iniciar cap més fins que no torni la normalitat.