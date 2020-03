Els líders del G20 abordaran el dijous per videoconferència la pandèmia de coronavirus, segons ha confirmat aquest dimarts Nacions Unides, una cimera extraordinària convocada per l'Aràbia Saudita a iniciativa del president de Govern espanyol, Pedro Sánchez.





El portaveu de la Secretaria General de l'ONU, Stéphane Dujarric, ha indicat que el secretari general de l'organisme, António Guterres, participarà en la mateixa i ha recordat la seva crida a la "solidaritat internacional" davant el virus.









"Llevat que el virus sigui aixafat a tot arreu, cap de nosaltres estarà fora de perill. És fonamental que els paquets financers anunciats no només abordin l'assumpte de la liquiditat, sinó que busquin economies més inclusives i sostenibles i que mantinguin a flotació a les persones i les petites empreses", ha argumentat.





En aquest sentit, ha reconegut que "són objectius molt ambiciosos, però la voluntat ha de ser-hi, ja que els recursos hi són". "És qüestió de que la comunitat internacional s'uneixi per derrotar un virus que no coneix fronteres", ha explicat.





"Sovint parlem del canvi climàtic i les pandèmies que no coneixen fronteres. Això és un exemple clar d'un problema que necessita solidaritat i cooperació internacional", ha argüit Dujarric.





Durant la jornada, el Govern d'Etiòpia ha reclamat al G20 que consideri una rebaixa del deute dels països africans i un paquet d'ajuda pressupostària per valor de 150.000 milions de dòlars (prop de 139.000 milions d'euros) per recolzar la resposta del continent a la pandèmia.





La presidència de torn saudita va afirmar la setmana passada després de convocar la videoconferència, per a la qual no va donar data, que "el G20 actuarà, juntament amb les organitzacions internacionals, de qualsevol manera que consideri necessària per alleujar l'impacte de la pandèmia".





El príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, va confirmar el 16 de març a Sánchez la seva predisposició a convocar una cimera virtual d'aquest fòrum internacional que reuneix les 19 economies més riques amb alguns dels principals països emergents, més la Unió Europea. Tot i que Espanya no és membre de ple dret, sí que és considerada com a convidada permanent.





El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informat l'11 de març que, després dels elevats casos de contagi del nou coronavirus, s'ha passat a qualificar de pandèmia el brot, que ha deixat ja més de 16.500 morts a nivell mundial.