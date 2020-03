El Govern central prohibeix per llei els acomiadaments per força major i altres causes

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres prohibir per llei l'acomiadament per força major i per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció, segons ha anunciat la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.





La ministra ha explicat que aquesta prohibició s'implanta perquè ja s'ha donat a les empreses un mecanisme excepcional com són els expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTOs) per a realitzar els ajustos temporals pertinents durant la crisi sanitària sense destruir llocs de treball.





El Consell de Ministres també ha aprovat revisar d'ofici tots els ERTOs que s'estan aprovant aquests dies perquè, si s'observa algun tipus de frau, obligar les empreses a retornar "fins a l'últim cèntim d'euro" del qual s'hagin beneficiat, incloent les prestacions per desocupació dels treballadors afectats.