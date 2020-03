La Generalitat injecta 61 milions als ajuntaments catalans per a lluitar contra el coronavirus

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciat que la Generalitat avançarà a les administracions locals un 50% de el fons de cooperació local de Catalunya, el que es tradueix en 61 milions d'euros.









En roda de premsa telemàtica aquest dissabte, ha assegurat que aquesta mesura servirà per donar liquiditat per tal que els ajuntaments afrontin "amb més tranquil·litat" les mesures per fer front al coronavirus i que es dirigeix especialment a municipis petits i mitjans.





Ha concretat que aquesta xifra és el 50% del que distribuït en 2019 i que suposa un avanç de el fons de cooperació que estarà contemplat en els pressupostos de 2020.





La previsió és que aquestes transferències estiguin fetes a l'abril als ens locals: els consells comarcals rebran 18 milions d'euros, els ajuntaments 43 milions i les àrees metropolitanes 181 milions.





AVIONS AMB PRODUCTES SANITARIS





La consellera ha anunciat que aquest dissabte a la tarda arribarà a Barcelona un avió amb productes sanitaris "fruit de la col·laboració amb la comunitat xinesa de Catalunya", que ha facilitat els contactes a la Conselleria de Salut per fer la petició de material.





En concret, aquest avió portarà 130.000 mascaretes, 10.000 ulleres i 10.000 bates, que es distribuiran pel territori, i Budó ha agraït les "iniciatives privades i empresarials per disposar de material adequat per atendre malalts" de Covid-19.





TRANSPORT PÚBLIC





Budó ha explicat que la reducció del transport públic s'ha estabilitzat en un 90% i que l'oferta, que varia en funció dels operadors, se situa en un 50% i que pot absorbir tota la demanda sense que hi hagi una ocupació superior a un terç.





Els operadors ferroviaris deixaran de prestar servei a mitjanit i no reprendran el servei fins a l'hora habitual a l'endemà i al Metro tampoc hi haurà servei ininterromput: pararà a mitjanit i es reprendrà a les 5 de la matinada.





A més, ha anunciat que a partir del dilluns hi haurà ajustos a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i en línies d'autobusos interurbans, per la disminució de la demanda.