El PSC demana reformar el reglament de Parlament per fer plens telemàtics

El PSC-Units ha demanat aquest dijous a la Mesa de Parlament reconsiderar la seva decisió d'impulsar una reforma del reglament de la Cambra per poder celebrar plens telemàtics, alguna cosa que va acordar dimarts amb suport de JxCat i ERC, i el rebuig de Cs i els socialistes, en una trobada telemàtic pel coronavirus.





La Mesa va acordar remetre a la ponència de reforma del reglament un informe dels lletrats de dilluns, que planteja modificar el reglament perquè l'activitat parlamentària pugui desenvolupar telemàticament en situacions excepcionals, com l'actual pel Covid-19, i el PSC-Units ha registrat davant aquest acord la seva petició de reconsideració.









Sosté que l'acord de la Mesa és "manifestament contrari als principis bàsics constitucionals i a el propi reglament", que estableix el deure dels diputats a assistir presencialment a les comissions de què formen part i a el ple, de manera que fer una ponència no presencial xocaria amb el reglament i amb la doctrina i jurisprudència constitucional.





Afegeix que "es pretén que la ponència de reforma del reglament mantingui una sessió no presencial que suposa una ruptura radical amb l'ordenament constitucional", i demana a la Mesa que sol·liciti un informe als serveis jurídics de la Cambra sobre l'adequació del seu acord a el propi reglament de Parlament.





El PSC-Units assegura que l'acord de la Mesa és "contrari a les conclusions" del propi informe dels lletrats, perquè no contempla realitzar telemàticament reunions de comissions ni de la ponència conjunta de la reforma del reglament, mentre que la Mesa pretén que s'obri un debat telemàtic precisament en aquest òrgan, segons els socialistes.





El portaveu adjunt de PSC-Units a la Cambra, Ferran Pedret, va defensar dimarts que no cal ara reformar pressa el reglament per poder fer plens telemàtics, ja que considera preferible esperar que acabi la crisi generada pel coronavirus per després fer una reflexió pausada d'aquesta reforma.





La possibilitat de desenvolupar activitat parlamentària de forma telemàtica va ser focus de conflicte amb el Tribunal Constitucional (TC) en 2018, per l'intent d'investir distància a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont com a cap de l'Executiu de nou, després del que el Parlament va activar aquesta ponència de reforma del reglament malgrat que resta paralitzada en els últims mesos--.