Les grans constructores paralitzen les seves obres

La grans constructores i promotores immobiliàries de país han procedit aquest dilluns a paralitzar o iniciar la paralització de les obres tant d'infraestructures com d'edificació i d'habitatges que, respectivament, tenien en marxa al país, en virtut de Decret de paralització d'activitats econòmiques no essencials aprovat pel Govern central.









Les grans firmes dels dos sectors han aturat la seva activitat, si bé estan a l'espera que l'Executiu concreti els termes i les condicions en què aquesta suspensió s'ha de produir i si hi ha algun treball de construcció que, per la seva eventual condició d'essencial , hagi de continuar, segons han detallat a Europa Press en fonts de sector.





De moment, les cinc grans constructores cotitzades (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL i Sacyr) han parat o iniciat els tràmits per interrompre els seus treballs de construcció a Espanya en compliment del que decretat per l'Executiu.





No obstant això, es dóna la circumstància que, donada l'estratègia d'internacionalització que totes elles van emprendre fa anys, l'activitat en el mercat domèstic constitueix un reduït percentatge del seu negoci constructor total.





En el cas d'ACS, la companyia que presideix Florentino Pérez amb prou feines té a Espanya el 3% del seu negoci constructor, centrat fonamentalment a Amèrica del Nord i Austràlia. D'aquest volum, la paralització afectaria entre un 1,5% i un 2% dels treballs.





Aquestes companyies mantindran l'activitat de què disposen en altres sectors, com és la de tot tipus de serveis, molts d'ells considerats com a essencials, com són les tasques de neteja d'hospitals o altres edificis públics, recollides d'escombraries, o construcció, gestió i manteniment d'instal·lacions d'aigua o d'energies renovables.





OHL compta amb uns 10.000 treballadors en tasques de neteja, manteniment i serveis socials, el mateix que ACS, que té una filial, Clece, dedicada a aquestes activitats. De la seva banda, Ferrovial compta amb serveis de conducció d'ambulàncies, FCC i Acciona tenen destacada activitat en l'àmbit de l'aigua i aquesta última empresa, també en les energies netes.

En el cas de les grans promotores immobiliàries, (Metrovacesa, Neinor, Aedas Homes i Via Célere) han procedit així mateix a paralitzar al voltant de 20.000 habitatges que actualment tenien en construcció en diferents promocions repartides per tot el país.





Aedas Homes, que aquest dilluns precisament va celebrar la seva junta d'accionistes de forma telemàtica, ha indicat que la firma "òbviament" acata la decisió de Govern d'aturar les construccions i, per tant, ha de suspendre l'activitat de totes les seves obres durant les dues properes setmanes.





"La nostra prioritat ara és parar en sec totes les obres, més de setanta promocions, i assegurar-nos que ho fem amb total seguretat", va afegir l'empresa, que considera que encara és "molt aviat" per valorar l'impacte que aquesta aturada tindrà en eventuals retards.





No obstant això, el conseller delegat de Aedas Homes, David Martínez, ha indicat que la companyia "segueix funcionant". "Seguim treballant amb normalitat en tots els departaments, prenent totes les mesures de seguretat i salut necessàries, i amb la totalitat dels 200 empleats teletreballant".





De la seva banda, Metrovacesa va confirmar la paralització de les seves 44 promocions en construcció, equivalents a 3.409 habitatges, el mateix que Neinor Homes a la realització dels seus 5.000 pisos actualment en execució.





La paralització d'activitats no essencials decretada pel Govern en la lluita contra el coronavirus afectarà el 89% el total de les obres de tot tipus d'edificacions (habitatges i edificis públics i privats) en marxa, segons una estimació del Consell General de l'Arquitectura tècnica.