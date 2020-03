Renfe posa en marxa un web de notícies positives

Renfe posa en marxa el 31 de març un nou web www.hayluzalfinaldeltunel.com amb notícies positives d'actualitat i seccions d'entreteniment relacionades amb la crisi derivada de la pandèmia mundial de coronavirus.





El confinament i les mesures preventives per evitar el contagi del coronavirus han fet que augmenti el consum de mitjans digitals. Per això, Renfe ha decidit llançar aquesta iniciativa per oferir entreteniment i continguts positius a totes les persones que, responsablement, romanen a casa seva durant la quarantena.





El nou web conté una secció de "Bones notícies", que serviran per tenir informats els usuaris amb notícies únicament positives que incrementin la seva esperança i el seu optimisme.





Així mateix, l'apartat de "Bona gent" donarà visibilitat, de forma periòdica, a les millors iniciatives solidàries que vagin sorgint, animant la gent a que desenvolupi les seves.





La secció "Bon humor" s'alimentarà d'imatges de continguts humorístics realitzats pels usuaris de xarxes socials, especialment memes i vídeos, procurant sempre no ferir sensibilitats i treure un somriure als lectors.





També hi haurà una secció de "Bones idees" per suportar la quarantena i ajudar-nos, entre tots, a passar aquest període de la millor manera, entretenint i aprenent coses noves, sense importar l'edat o els interessos de cadascú.





Finalment, el web té un apartat de "Bon estones" en què es mostraran espais de

Internet que estan a l'abast de tots, i que ens permeten evadir-nos de manera constructiva. La diferència pel que fa a la secció "Bones idees" és que el contingut no parteix tant de la gent sinó d'institucions i / o empreses.





La nova plataforma d'entrenament de Renfe forma part de la campanya "Sempre hi ha llum al final del túnel", creada per traslladar un missatge d'esperança i suport emocional a la societat espanyola.









La campanya es va iniciar la passada setmana amb un espot, que s'emet des de la passada setmana en mitjans de comunicació digitals, emissores de ràdio i televisions, en què es narra com al llarg dels seus gairebé 80 anys d'existència, Renfe sempre ha apropat persones i mercaderies a les seves destinacions. Ara, en temps difícils, cal no oblidar que sempre hi ha llum a la fi de cada túnel i que units es superarà aquesta situació.





En una segona fase, Renfe emetrà un altre espot, amb el mateix eslògan, en el qual trasllada un missatge de suport i reconeixement als "herois socials" d'aquesta crisi: el personal sanitari i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com els transportistes, maquinistes, o caixers de supermercats.





Amb aquesta campanya, el president de Renfe, Isaías Táboas, ha recalcat la necessitat de "traslladar un missatge d'esperança i de suport a la nostra societat, i reafirmar el compromís de Renfe com a marca a el servei de la ciutadania".