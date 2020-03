El PP demana una sessió amb les CCAA al Senat i PSOE diu que és "tècnicament impossible"

El PP vol promoure un debat amb totes les comunitats autònomes al Senat sobre el coronavirus i amb aquest objectiu demanarà aquest dimarts a la reunió de la Junta de Portaveus de la cambra alta una "reunió exprés" de la Comissió General de les Comunitats Autònomes. No obstant això, el PSOE considera que aquesta exigència del Grup Popular és "deslleial i oportunista en plena crisi sanitària" i també "tècnica i jurídicament impossible" d'acord amb el que assenyalen els lletrats del Senat.









El portaveu de Grup Popular al Senat, Javier Maroto, va explicar ahir que la Comissió de Comunitats Autònomes és l'"únic fòrum de debat formal" de l'actual ordenament jurídic que "reuneix Govern d'Espanya, comunitats autònomes i partits polítics", per la que avui demanarà la seva activació per "millorar la coordinació de l'estat d'alarma".





Senadors del Grup Popular a la cambra alta ja han sol·licitat a l'empara d'article 56 bis 3 del Reglament del Senat la convocatòria de la Comissió General de les Comunitats Autònomes amb el següent ordre del dia: "Debatre la situació generada per l'estat d'alarma en les diferents comunitats autònomes".





La Junta de Portaveus del Senat es reunirà aquest dimarts a les 10,30 hores i la Mesa ho farà a les 12, en ambdós casos, amb diversos dels seus participants per videoconferencia, per discutir aquesta petició de PP i revisar la situació en què es troba la cambra alta després de l'estat d'alarma i la suspensió de la seva activitat parlamentària.





PSOE DEMANA AL PP "RESPONSABILITAT I SENTIT D'ESTAT"





El Grup Socialista al Senat va recordar però al PP que ha "una impossibilitat tècnica i jurídica per convocar les comissions i els plens durant el confinament", i ha subratllat que el lletrat major ja va informar a la Junta de Portaveus del passat 17 de març de que, d'acord amb l'actual marc normatiu, "resultaria impossible celebrar sessions de Ple o de les comissions de manera telemàtica tant jurídica com tècnicament".





Segons va explicar el PSOE, és impossible per motius tècnics causa que els actuals mitjans de què disposa la Cambra no podrien connectar a més de trenta-dues persones simultàniament, "el que privaria de la seva participació a la resta de senadors i membres de Govern" . Pel que fa a la viabilitat jurídica, ha assenyalat que "només hi caben reunions presencials dels òrgans de treball de la Cambra".





A més, els socialistes han recalcat que la sessió plenària que es va celebrar el 17 de març --va aprovar la ratificació del protocol d'adhesió de la República de Macedònia del Nord al Tractat de la OTAN-- va tenir un "caràcter excepcional a causa d'una exigència constitucional , la de l'article 90, que sotmet l'aprovació dels textos legislatius, tràmit a què queden sotmesos els convenis internacionals, a un termini de dos mesos, 20 dies en el cas que fossin urgents".





Davant aquestes "limitacions tècniques i jurídiques", el portaveu socialista, Ander Gil, va qualificar l'exigència del PP que es convoqui a la Comissió de Comunitats Autònomes de "deslleial, partidista i oportunista".





"El PP sap perfectament que no es pot reunir, i demanar-públicament només s'explica dins de l'estratègia de la dreta de posar pals a les rodes de Govern en plena crisi del Covid 19", va afirmar Ander Gil, que creu que és el moment de "mostra responsabilitat i sentit d'Estat" perquè la unitat "és fonamental en aquests moments".





VIDEOCONFERÈNCIES DE SÁNCHEZ AMB ELS PRESIDENTS AUTONÒMICS





Precisament aquest diumenge el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, va mantenir una nova videoconferència amb els presidents autonòmics, als quals va comunicar la decisió de Govern d'endurir l'estat d'alarma i prohibir tota activitat no essencial fins al 9 d'abril. En aquesta trobada, es van produir algunes crítiques per part dels presidents autonòmics.





Tot i que les comunitats van donar suport en línies generals aquesta paralització de l'activitat, algunes van sol·licitar tenir en compte les particularitats i van retreure al Govern no tenir marge de maniobra per aplicar-la en els seus territoris.





Així, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va sol·licitar que cada comunitat pugui concretar aquestes les activitats i empreses que han de parar. Però el Govern va respondre després que les restriccions seran iguals per a totes les autonomies. "No té sentit fer diferències entre comunitats perquè el virus no entén de fronteres ni d'ideologies", va assegurar la ministra portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero.