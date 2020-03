Calviño va posar la seva dimissió sobre la taula davant les exigències de Podem

El Govern de coalició està més desunit que mai. La pandèmia provocada pel coronavirus ha exacerbat les diferències entre Podem i PSOE respecte a la resposta econòmica que cal donar a la crisi.





Mentre que la formació estatge aposta per plans expansius enfocats sobretot als treballadors i famílies, el nucli econòmic socialista, format per Nadia Calviño i María Jesús Montero, proposen major contenció en la despesa.









Segons informen diferents digitals, la titular d'Economia hauria posat sobre la taula la seva dimissió farta de les propostes intervencionistes llançades per Podem. La vicepresidenta tercera no comparteix la paralització de la producció no essencial ni altres iniciatives econòmiques que tenen a Esglésies com a primer promotor.





Encara Calviño va retirar la seva basa després d'una negociació tensa, no és descartable que en un futur es reprodueixin nous xocs entre les dues postures que conviuen al Govern central.