El Govern permet retirar estalvi dels plans de pensions als aturats pel Covid-19

El Consell de Ministres ha aprovat que els treballadors que s'hagin quedat en situació d'atur o que hagin patit el cessament d'activitat com a conseqüència de la crisi del Covid-19 podran disposar de l'estalvi acumulat en els seus plans de pensions.





Així ho ha anunciat en la roda de premsa posterior a el Consell de Ministres la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, en la qual han detallat les noves mesures del pla de xoc de l'Executiu contra l'impacte econòmica del Covid-19.









Segons Calviño, la mesura busca "contribuir a alleujar les necessitats de liquiditat de les llars". D'ella podran beneficiar-se els empleats afectats per un ERTO, els autònoms que hagin vist cessada la seva activitat com a conseqüència del coronavirus i els empresaris titulars d'establiment l'obertura al públic s'hagi vist suspesa com a conseqüència de l'estat d'alarma.





A falta de conèixer el detall de la mesura, l'esborrany inicial preveu que l'ampliació de drets es podrà fer efectiva durant sis mesos, per un import que no podrà superar el salari deixat de percebre mentre es mantingui la vigència de l'ERTO o els ingressos nets estimats que s'hagin deixat percebre pel cessament d'activitat o la suspensió d'obertura al públic de l'establiment.