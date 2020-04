Brussel·les prepara una assegurança d'atur europea pel coronavirus

La Comissió Europea està ultimant la seva proposta per crear una assegurança europeu d'atur que ajudi a pal·liar l'impacte econòmic de la pandèmia de Covid-19 en els països de la UE, amb la idea d'ampliar el ventall d'opcions que discuteixin dimarts que ve els ministres de Finances de l'eurozona (Eurogrup).





La posada en marxa d'un esquema de reassegurança d'atur a nivell comunitari és una reivindicació de el Govern espanyol i Brussel·les ja treballava per presentar la seva proposta al llarg d'aquest any. No obstant això, la propagació de l'coronavirus i els estralls que està provocant en els mercats laborals de molts estats membres han accelerat els preparatius.





La idea de l'executiu comunitari és presentar aquesta proposta aquesta setmana perquè l'Eurogrup pugui valorar aquesta opció en la reunió de dimarts que ve. Els ministres han de pactar una resposta fiscal a la pandèmia abans que finalitzi la setmana vinent, tal com els van encarregar els caps d'Estat i de Govern.





El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ja va confirmar que la Comissió Europea estava buscant formes per ajudar països en dificultats en la roda de premsa posterior a l'últim Eurogrup, però va reconèixer que s'enfrontava a el problema de trobar fons suficients.





Per resoldre aquest obstacle, l'Executiu comunitari es planteja l'opció de captar finançament en els mercats amb l'emissió de bons. Utilitzaria llavors un sistema similar a què ja es va posar en marxa a la crisi financera, quan Brussel·les va prestar diners a Irlanda i Portugal a través del Mecanisme Europeu d'Estabilitat Financera (ESFM).