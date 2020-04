Les empreses en concurs podran presentar ERTOs si es veuen afectades per la crisi sanitària

El Govern permetrà a les empreses en concurs de presentar expedients de regulació d'ocupació (ERTOs) de força major o per causes organitzatives, tècniques, econòmiques i de producció si es veuen afectades per la crisi sanitària, segons figura en el Reial decret llei de mesures urgents aprovat ahir pel Consell de Ministres i publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





Segons explica l'Executiu en l'exposició de motius de la norma, la conjuntura econòmica originada per la crisi del Covid-19 "constitueix un obstacle addicional a la viabilitat de les empreses concursades" que pot provocar la impossibilitat de subscriure o complir un conveni, abocant a la liquidació, o dificultar l'alienació d'una unitat productiva que pugui resultar viable.





Per aquesta raó, considera imprescindible que aquestes empreses puguin accedir a les circumstàncies actuals a un ERTO quan es vegin afectades per la crisi sanitària, sense veure menyscabada la seva viabilitat al poder gaudir dels avantatges associats a la nova regulació dels ERTOs aprovada per salvaguardar el ocupació en l'actual situació.





Aquestes avantatges, recorda el Govern central, consisteixen en una tramitació més àgil, pràcticament immediata en cas de força major; la reposició de les prestacions per atur als treballadors afectats, que podran cobrar-les fins i tot sense haver complert el període de carència, i l'exoneració total o parcial de cotitzacions socials empresarials en cas de ERTOs de força major.





Això sí, per garantir que només podran acollir-se als beneficis d'aquestes mesures aquelles empreses en concurs que siguin viables, el Govern estableix que serà expressament aplicable el compromís de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.









QUIN PROCEDIMENT CALDRÀ SEGUIR?





Segons detalla el Reial decret llei, les sol·licituds o comunicacions dels expedients ha de formular l'empresa concursada amb l'autorització de l'administració concursal, o per l'administració concursal directament, segons el règim d'intervenció o suspensió de facultats patrimonials.





L'administració concursal serà part en el període de consultes en el cas de ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades del coronavirus. En cas que no s'arribi a un acord, la decisió d'aplicar el ERTO haurà de comptar amb l'autorització de l'administració concursal o ser adoptada per aquesta, depenent del règim d'intervenció o suspensió de facultats patrimonials.





En tot cas, s'ha d'informar de forma immediata de la sol·licitud, resolució i mesures aplicades al jutge del concurs, per mitjans telemàtics.





En el cas que l'autoritat laboral no constati l'existència de força major, l'empresa podria impugnar aquesta resolució davant la jurisdicció social.





En altres supòsits d'impugnació (frau, dol, coacció o abús de dret, o que siguin els treballadors el que participants contra la decisió empresarial sobre el ERTO o l'autoritat laboral si s'ha volgut obtenir indegudament prestacions), serà el jutge del concurs el que conegui de tals impugnacions, que s'han de substanciar pel procediment de l'incident concursal en matèria laboral i la sentència que es dicti es pot recórrer en suplicació.





LA QUOTA PER FORMACIÓ, PER PAGAR L'ATUR





El decret aprovat ahir pel Govern conté fins a 50 mesures per millorar la situació de llars, autònoms, treballadors i altres col·lectius considerats vulnerables. La idea de l'Executiu, com va dir ahir el vicepresident segon, Pablo Iglesias, és seguir reforçant el "escut social" davant de la crisi sanitària, que ha derivat al seu torn en una crisi econòmica i social.





D'aquí que s'hagi inclòs en aquesta norma un subsidi per a empleades de llar i un altre, d'uns 430 euros mensuals, dirigit als treballadors temporals els contractes dels quals, de com a mínim dos mesos de durada, finalitzin la seva vigència durant l'estat d'alarma sense que reuneixin el període mínim de cotització per cobrar una prestació per desocupació.





A causa de l'impacte econòmic d'aquestes mesures i altres ja aprovades per fer front a la crisi sanitària, aquest Reial decret llei permet que, de manera excepcional, la quota de formació professional per a l'ocupació que paguen empreses i treballadors pugui destinar durant el present exercici a finançar qualsevol de les prestacions i accions de sistema de protecció per desocupació en lloc de destinar-se a formació.





ES FLEXIBILITZA EL COMPROMÍS DE MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ A ERTOs





D'altra banda, la norma preveu l'establiment d'algunes excepcions a l'hora de considerar complert el compromís de manteniment de l'ocupació durant el termini de sis mesos vinculat als expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTOs) de suspensió de contractes o reducció de jornada derivats de la crisi sanitària.





L'Executiu entén que aquest compromís, establert en una disposició addicional de l'decret aprovat el passat 17 de març, s'ha d'entendre com "la voluntat de l'empresa" de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la finalització de les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes.





Aquest compromís s'ha de complir i verificar tenint en compte les característiques i circumstàncies de l'empresa o de sector corresponent, atenent especialment a l'estacionalitat o variabilitat de l'ocupació, així com la seva correspondència amb esdeveniments concrets, esdeveniments o altres especificitats sectorials com les de, per exemple, les arts escèniques, musicals i del sector cinematogràfic i audiovisual.





Així, el compromís no s'entendrà incomplert quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de treballador.





En el cas de contractes temporals, el compromís tampoc s'entén incomplert quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l'activitat objecte de contractació.





ELS FUNCIONARIS PODRAN CANVIAR DE LLOC





En un altre ordre de coses, el decret s'estén de manera excepcional, la prestació per incapacitat temporal (IT) a aquells treballadors per compte d'altri o per compte propi obligats a desplaçar-se de localitat i amb obligació de prestar serveis essencials que no puguin fer-ho a causa del confinament de la població en què viuen i sempre que els hagi estat denegada la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat competent, no puguin realitzar el seu treball de manera telemàtica i no tinguin dret a percebre una altra prestació pública.





Una altra de les mesures del decret és la de permetre als empleats públics que puguin canviar voluntàriament de lloc de treball per reforçar aquelles àrees que, durant l'actual crisi sanitària, econòmica i social, estiguin necessitades de personal, però sense alterar la seva situació administrativa ni seves retribucions o les condicions del seu contracte.