Torra admet errors amb les residències: "Hi ha coses que la Generalitat no ha fet bé"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha admès aquest dijous que el Govern s'ha comès errors a hora d'informar sobre la situació de les residències d'ancians afectades pel coronavirus: "Hi ha coses que la Generalitat no ha fet bé. No ha fet bé en informar de la situació de les residències amb la claredat que el hauríem d'haver fet des del primer moment".





En una entrevista de Ser Catalunya, ha fet autocrítica i ha lamentat que aquesta manca d'informació que ha donat el Govern "ha creat una situació d'alarma social".









Considera que el Govern no ha estat "prou acurat" per explicar quina era la situació de les residències i els plans que té la Generalitat per a aquests centres, i creu que ha provocat desconfiança i angoixa a la població.





No obstant, ha destacat que a partir d'ara el Govern farà una roda de premsa diària sobre aquesta qüestió i ha insistit que des del primer moment les residències "han estat una de les principals prioritats".





Un altre dels aspectes en què Torra considera que la Generalitat ha de fer autocrítica és que l'administració encara funciona de manera massa burocràtica i això retarda moltes accions urgents: "No pot ser".