Foment planteja subvencionar salaris per reabsorbir empleats d'ERTO

El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha plantejat aquest dijous que l'Estat subvencioni els salaris dels treballadors per facilitar que les empreses puguin tornar a reincorporar als empleats afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) si no es recupera l'activitat econòmica un cop se superi la crisi del coronavirus.





"També haurem d'arribar a plantejar subvencionar salaris per part de l'Estat. Si no, serà impossible que les empreses puguem absorbir els empleats dels ERTO si no hi ha activitat econòmica", ha dit Sánchez Llibre en una entrevista d'Antena 3.





Ha insistit a reclamar a l'Estat suspendre el pagament d'impostos a les empreses a causa de l'aturada econòmica pel coronavirus i l'ha emplaçat a buscar estímuls com han fet altres països europeus, com Itàlia o Alemanya: "Si les empreses no podem pagar, no anem a pagar".









"MÀXIMA COMPLICITAT"





"L'Estat s'ha de deixar ajudar. Cal buscar la màxima complicitat entre empresaris i governs amb l'objectiu de salvar llocs de treball. Ens hem de posar d'acord", ha asseverat.





Ha sostingut que el Govern espanyol ha pres "mesures interessantíssimes" en matèria de ERTO per facilitar que els llocs de treball no es perdin durant la crisi sanitària, però ha apuntat que també és important assegurar-los un cop se superi la pandèmia.





"El més important és que quan acabi el confinament dels empleats puguin tornar a treballar i l'empresa tingui la musculatura suficient per tenir capacitat de producció i demanda", ha asseverat.





Preguntat per la mesura del Govern central de prohibir per llei l'acomiadament per força major i per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció, ha considerat "intolerable que s'acusi als empreses d'estar sota la lupa de la corrupció o frau" com si aquests es volguessin aprofitar del coronavirus per realitzar acomiadaments.