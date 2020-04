Sánchez proposa nous pactes de la Moncloa després de la crisi del coronavirus

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha sol·licitat aquest dissabte unitat a les forces polítiques i als agents socials per dur a terme la reconstrucció de país després de la crisi del coronavirus, que ha situat a Espanya en una "cruïlla històrica". Sánchez ha apel·lat a treballar en uns nous pactes de la Moncloa com els que es van impulsar el 1977 perquè "la força vindrà de la unió".









"Crec que aquesta unitat a la qual estic apel·lant i la que estem exercint totes les institucions i tots els governs, del municipi més petit a la ciutat més gran, també s'ha de traslladar a l'opinió pública en una certesa i és que tots els partits, amb independència de la seva ideologia treballarem en uns nous Pactes de la Moncloa per rellançar i reconstruir la nostra economia i també el teixit social", ha afirmat.





En una compareixença al Palau de la Moncloa per anunciar la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 25 d'abril , Sánchez ha subratllat que hauran de parlar amb totes les forces polítiques i agents socials com es va fer el 1977 per "avançar" i que el país "no quedi bloquejat", sinó que "miri cap al futur".





Ha assenyalat que una vegada que el país hagi sortit de la crisi sanitària caldrà emprendre aquesta reconstrucció i rellançament del sistema productiu. Ha garantit que en aquesta fase de reconstrucció de país hauran reactivar els recursos productius i emparar les famílies més vulnerables, ja que, segons ha reiterat, ningú pot quedar "enrere" en aquesta crisi.





Sánchez ha posat èmfasi que la "força vindrà de la unió" i "cal concitar la màxima unitat" entre els treballadors i empresaris, impulsant el diàleg social, però també entre les administracions.





El cap de l'Executiu ha assenyalat que aquesta unitat també s'ha de donar entre les forces polítiques per a aquesta tasca de "reconstrucció" que hauran d'abordar quan "vencin la pandèmia" del Covid-19.





"Haurem de passar a una unitat sens dubte molt més forta i més compacta. Haurem de passar del què poden fer els altres per mi a què puc fer jo pels altres", ha afirmat, per recordar que això ja es va fer a Espanya amb els pactes de la Moncloa quan "va aconseguir conjurar gravíssimes amenaces de l'economia i de la democràcia".





El cap de l'Executiu ha posat èmfasi que aquesta unitat s'ha de donar "en tots els fronts": en l'àmbit social, en institucional, en el de les forces polítiques i en l'àmbit europeu.





"I a aquesta unitat apel·laré també quan arribi la reconstrucció en l'àmbit nacional amb aquests Pactes de la Moncloa", ha reiterat, per afegir després que ara cal centrar-se en superar la pandèmia i ja "hi haurà temps de fer oposició".