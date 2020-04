El Comitè d'Unitat Editorial admet que no hi ha altra sortida que un ERTO

Unitat Editorial farà oficial la setmana que ve la posada en marxa d'un ERTO per afrontar la crisi del coronavirus. Així ho ha confirmat el Comitè d'Unitat Editorial a la seva plantilla en un comunicat intern.









Segons explica el comitè, l'editora d'El Mundo, Expansión i Marca ha explicat que el ERTO és una mesura necessària per mantenir la "viabilitat de l'empresa i salvar els llocs de feina". El comunicat parla d'una "caiguda" de la publicitat i d'una caiguda de la venda d'exemplars en quiosc, "així com la pèrdua d'altres fonts d'ingressos".





Els representants dels treballadors rebutgen la mesura però són conscients que en les actuals circumstàncies no queda una altra opció tot i que anuncien que "tenim clar, a l'igual que en altres negociacions, que el sacrifici s'han de repartir de forma progressiva, tractant de ser el menys lesiu amb les persones que tenen els salaris més baixos". Pel que, "esperem que l'equip directiu -amb altres nóminas- sigui el primer a manifestar la seva disposició a rebaixar el seu salari en major mesura, donant l'exemple, a l'igual que ja ho han anunciat altres empreses".





LES GRANS CAPÇALERES FAN AJUSTOS





La primera a admetre ajustos va ser Vocento, que fa més d'una setmana va anunciar un ERTO per reduir un 40% la jornada laboral dels empleats de l'àrea corporativa sense afectar les redaccions del grup.





El Grup Prisa va anunciar als seus gairebé 9.000 treballadors la posada en marxa de dos ERTOs: un de reducció de jornada destinat a les redaccions i un altre de suspensió total d'ocupació per a altres àrees que ara estan inactives. A més el Consell d'Administració reduirà un 20% la compensació dels consellers no executius i un 35% la de l'conseller delegat i l'alta direcció de la casa.





ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ TENEN ELS MATEIXOS PROBLEMES A NIVELL EMPRESARIAL





Premsa, ràdio, televisió i revistes es troben davant els mateixos problemes que qualsevol sector empresarial, però amb la circumstància de ser un servei públic essencial per al país en la situació d'alarma nacional per la pandèmia del COVID-19.





El 20 de març a primera hora del matí, l'Associació Espanyola de Ràdios Comercials (AERC), que agrupa les principals cadenes radiofòniques privades, va emetre un comunicat demanant un pla d'ajudes a el Govern per tal de poder mantenir les seves emissions, ja que "la quarantena decretada davant la crisi del coronavirus ha reduït la facturació publicitària de la ràdio fins a en un 80% [respecte de el mateix període del l'any passat], el que fa perillar la seva supervivència".





Ramón Alonso, director general de l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), la principal patronal de la premsa diària espanyola prefereix no quantificar la caiguda dels ingressos dels diaris que provocarà la pandèmia, però alguns mitjans la xifren en el 50% de rebaixa de la facturació publicitària el mes que ve.





Arsenio Escolar, president de l'Associació Espanyola d'Editorials de Premsa Periòdica (AEEPP), reconeix també que està "parlant amb el Govern", encara que "encara no hem quantificat les pèrdues perquè som l'associació d'editors més variada: tenim setmanlas, quinzenals, impresos , digitals, de pagament, gratuïts ... ". La AEEPP està elaborant un pla de xoc amb una proposta formal de mesures per intentar contrarestar la situació, que farà arribar a Govern.





Els dos problemes principals dels editors associats a la AEEPP, aclareix el seu president, són la suspensió de l'enviament de subscripcions per part de Correus i la seva infraplanificacció en el pla de publicitat institucional que el Govern ha posat en marxa amb la crisi del coronavirus.





Pel que fa al pla de publicitat institucional, "una vegada més s'ha anat tot als grans grups, i no hi ha dret", es queixa Arsenio Escolar. "Els diaris digitals nadius estan amb nosaltres i estan infraplanificats" respecte de les versions digitals dels tradicionals.





Afegeix que "les revistes impreses no han rebut res", ni tan sols editors grans com Zinet, editora de "Muy Interesante", o Spain Mitjana, editora de "Forbes", als quals no arriba cap publicitat.