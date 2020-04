Acord entre l'ONCE i els sindicats per pagar els salaris i mantenir l'ocupació

L'ONCE ha tancat un acord amb els sindicats UTO-UGT i CC.OO. per cobrir els salaris i garantir el futur de l'ocupació i de la tasca social, que consisteix en l'abonament íntegre de nòmina de març i primers dies d'abril i una dotació de fons especials per a famílies amb problemes.





A causa del coronavirus i l'estat d'alerta, l'ONCE registra una caiguda pràcticament total dels ingressos a causa de la suspensió dels sortejos i la retirada per primera vegada en la història -des del 1939- dels seus venedors dels carrers des del 14 de març.





Això ha obligat a prendre mesures que garanteixin l'acció social centrada en el més urgent: atenció especial a les més de 14.000 persones cegues de més de 60 anys que viuen soles i requereixen del suport dels equips de psicòlegs, treballadors socials, tècnics, etc; servei a persones sordcegues; cobertura perquè 7.500 estudiants finalitzin el curs, amb professors i experts educatius bolcats en la seva inclusió; estructura de suport tecnològic; o autonomia, com el gos guia; i qualsevol que garanteixin les seves condicions bàsiques de vida en aquests moments.





A més, per protegir famílies amb situacions d'especial dificultat i garantir cobertura social a la plantilla, gairebé en un 80% formada per persones amb discapacitat, s'habilita un fons extraordinari de 4 milions d'euros per a: bestretes de fins a 2.000 euros amb devolució en 24 mensualitats a partir de la fi de la situació; i una ajuda especial automàtica de 800 euros en la nòmina de maig, a tornar en quatre mesos a partir de setembre, sense interessos.





La negociació s'acorda que els treballadors mantinguin els seus drets de generació de vacances i pagues extra durant la situació, el que permet comptar amb el 100% de l'"extra" de juny, sobre la qual es permet sol·licitar bestretes. Els primers dies d'abril s'assignaran vacances i l'empresa abonarà també les retribucions habituals.





Durant el temps que durin les mesures, que no podran estendre més enllà del 30 de juny, queden suspesos tots els pagaments i deutes que els treballadors i treballadores tinguin contrets amb l'ONCE, de la mateixa manera que s'abonaran les ajudes per càrregues familiars a la nòmina del mes d'abril.





Els consellers generals, directius i comandaments intermedis tindran una rebaixa salarial del 30%. Es mantindran actius, al 100% o al 70% dels professionals necessaris per mantenir l'acció social, com a personal sanitari, treballadors socials, psicòlegs, mestres i professors, instructors tiflotècnics i personal dels serveis de producció de recursos didàctics, entre d'altres necessaris per a la gestió.





Representants dels treballadors i de l'empresa constituiran una comissió de seguiment formada per un representant de cada sindicat i la direcció, per seguir analitzant situacions i valorant qualsevol incidència, com l'arrencada gradual de l'activitat quan les circumstàncies ho permetin.