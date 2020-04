Iglesias demana que els nous Pactes de la Moncloa siguin "un pacte social per la cosa pública"

El vicepresident segon de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha defensat aquest dilluns que els nous Pactes de la Moncloa que vol impulsar el president de Govern, Pedro Sánchez, per fer front a la crisi del coronavirus, un cop se superi la pandèmia, han de ser un pacte social "pel públic".





"Crec que hi ha un gran consens a Espanya, i és la necessitat d'un pacte per la cosa pública. La primera lliçó d'aquesta crisi ha de ser necessitem una sanitat pública més forta, amb professionals que no treballen en condicions de precarietat", ha assegurat en una entrevista a TVE.





Segons el líder de Podem, aquesta idea, així com els articles socials de la Constitució, és el que "ha d'informar un pacte social que és transversal a totes les idees polítiques". "Al voltant de això, al voltant del constitucionalisme social, al voltant de la defensa del que és públic, cal fer un gran acord", ha defensat.









Iglesias ha assegurat que "està bé prendre com a referència el que es va fer fa 40 anys", en al·lusió als Pactes de la Moncloa dels anys 70, durant la transició, i que el Govern va a estendre la mà "a totes les forces polítiques i també a la societat civil".





Això sí, ha reafirmat que l'objectiu d'aquest pacte ha de ser donar resposta al que, al seu parer, està demandant la ciutadania de manera "transversal", que és "la defensa del públic". "És el públic, el comú, el que està donant la cara per tots nosaltres, per tota la ciutadania", ha emfatitzat.





"NO SER HUMILS SERIA UNA IRRESPONSABILITAT"





D'altra banda, preguntat sobre si el Govern ha tingut falta de previsió per fer front a la pandèmia, com critica l'oposició, Iglesias ha assegurat que s'han comès errors, i que "no ser humils seria una irresponsabilitat", però ha defensat que cal "posar en valor" el fet que l'Organització Mundial de la Salut hagi dit que "estan prenent a Espanya com a referent".





"És clar que hi ha coses que les podrem fer millor, i que tothom entén que en una situació com aquesta cap govern està preparat per afrontar una cosa que ens ha superat a tots", ha afegit, al temps que ha insistit que han de la crisi ha deixat de moment "algunes lliçons molt clares", com que la Sanitat pública ha de ser "molt més fort" i estar "més protegida".