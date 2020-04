El Lehendakari, Iñigo Urkullu, s'ha mostrat "absolutament disposat" a arribar a acords d'Estat davant la pandèmia del coronavirus, al marge de com es denominin, en resposta al plantejament del president del Govern central, Pedro Sánchez, de reeditar Pactes de la Moncloa.





Després de recordar que aquells acords es van produir durant la transició, en una situació "totalment diferent a l'actual", Urkullu ha destacat que "el més rellevant" és treballar "el bé comú, des del respecte i el reconeixement mutu".





El Lehendakari, que ha comparegut després de la celebració del Consell del Govern central per via telemàtica, s'ha referit a la proposta de Sánchez de reeditar els pactes de la Moncloa per donar una resposta en comú a la crisi del coronavirus.









Iñigo Urkullu ha recordat que les circumstàncies que es van donar en l'any 1977, quan es van signar els acords durant la transició, eren "absolutament diferents a les que es donen actualment".





Després d'insistir que no és la mateixa la realitat política, institucional ni social de l'Estat espanyol, ha destacat que, aleshores, no existien les comunitats autònomes contemplades, posteriorment, en la Constitució Espanyola, i en els mateixos estatuts d'autonomies.





Per això, creu que "cal reflexionar sobre el que es posa com a exemple", tenint en compte les circumstàncies que es van donar en aquell moment, "que són absolutament diferents" a les d'avui dia.





BNG I JUNTS REBUTGEN ELS PACTES DE LA MONCLOA





El Bloc Nacionalista Gallec (BNG) i Junts per Catalunya no veuen factible la idea llançada pel president del Govern espanyol de buscar una espècie de reedició dels Pactes de la Moncloa. Els nacionalistes gallecs i els independentistes catalans s'uneixen així als recels ja expressats per Esquerra Republicana, EH Bildu i la CUP, desmarcant també de l'estratègia esbossada pel cap de l'Executiu per buscar un acord entre partits.





Tant el diputat del BNG al Congrés, Néstor Rego, com la portaveu de Junts, Laura Borràs, coincideixen a criticar aquells acords de 1977. Per a la dirigent d'el partit català es tracten directament "d'un mite" perquè, des del seu punt de vista, no van servir per "trencar amb el franquisme". Rego, per la seva banda, recorda que el BNG no va signar aquells pactes que van implicar "retallades" per als treballadors i límits a les demandes d'autodeterminació





Rego ha advertit que la crisi econòmica que ens deixarà la pandèmia no la poden pagar les classes populars i per això és necessari adoptar mesures de calat que impliquin major fiscalitat per a les grans fortunes, recuperar els diners del rescat bancari, i nacionalitzar empreses de sectors estratègics que "mai van haver de ser privatitzades".





ERC CRIDA A EVITAR RECEPTES "DE LA DRETA"





En la mateixa línia, fonts d'ERC, EH Bildu i la CUP subratllen que una de les solucions ha de consistir en enfortir l'Estat de Benestar, especialment el sistema sanitari, cosa que no veuen possible fer amb els partits de dretes als quals responsabilitzen principalment del seu desmantellament. A més, Bildu insisteix que s'ha d'acordar una estratègia diferenciada per territoris.





En concret, des d'ERC fan èmfasi que la crisi econòmica i social que deixarà aquesta pandèmia un cop es resolgui la seva vessant sanitària no pot afrontar-se amb les receptes "de la dreta" perquè plantejar això, segons la seva opinió, denota no tenir memòria.





En aquest context, els d'Oriol Junqueras, aposten per garantir "una sortida social" a la crisi per evitar tornar a caure en l'error de que la paguin els ciutadans i les famílies, mentre es rescata als poderosos. "Considerem que això és absolutament incompatible amb la Gran Coalició que alguns desitgen", apunten.