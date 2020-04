El Govern central fa una crida a un gran acord de país

El Govern central aspira que els partits polítics, els empresaris i sindicats, les comunitats autònomes i, en definitiva, tot el talent del país se sumin a un gran acord nacional que permeti afrontar una reconstrucció d'Espanya en termes econòmics i socials que preservi a més l'estat de Benestar i els serveis públics essencials "de qualitat" i defineixi el "valor del que és públic i allò col·lectiu", un cop superada la pandèmia del coronavirus.

















Així ho ha expressat la ministra d'Hisenda i portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, en roda de premsa telemàtica des del Palau de Ministres després del Consell de Ministres que ha aprovat sol·licitar al Congrés dels Diputats una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al proper 25 d'abril, inclusivament.





"Espanya necessita un gran acord de país. Es diguin nous Pactes de la Moncloa o amb una altra denominació", ha subratllat Montero. "Necessitem l'aportació, el talent, el concurs de tots els actors polítics, socials i econòmics per definir com es va a seguir construint l'Espanya que volem, que entre tots tenim al cap, no només en termes econòmics sinó en l'abordatge de els valors col·lectius, de preservar allò que ens uneix, el coixí de seguretat que ens permet el conjunt de la societat, estiguem en la posició que estiguem, accedir a serveis públics essencials de qualitat", ha desenvolupat.





El Govern, ha explicat Montero, fa una crida a tots els actors que no vulguin "autoexcloure" a aportar el seu "granet de sorra" per "dissenyar" el model de país "a mig termini en matèria de drets, llibertats, serveis públics , de el valor del col·lectiu". Segons l'opinió de l'Executiu, aquesta crisi sanitària permet "posar en valor qüestions tan importants com els serveis universals i els drets i llibertats".





L'Executiu, ha sostingut la ministra, vol mantenir les actuals aliances amb les quals està governant i "ampliar", tot i que aquest dilluns el ministre de Treball, José Luis Ábalos, va admetre tenir dubtes que els partits independentistes vulguin sumar-se a un gran acord nacional que el seu objectiu sigui el de rellançar Espanya.





Assumint que l'Estat haurà d'endeutar encara més per afrontar aquesta crisi, Montero ha defensat incloure com a part d'aquest gran acord de país la lluita contra el canvi climàtic i les polítiques per incorporar els joves a el mercat laboral, com a manera de compensar que vagin a heretar un país més endeutat.





Dins d'aquest debat Montero ha inclòs també la discussió sobre com continuar aprofundint en drets i llibertats, i com compatibilitzar-los amb, per exemple, l'ús de les tecnologies per fer front a emergències sanitàries com aquesta o la implantació de certes mesures per protegir la salut dels ciutadans.