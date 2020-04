Quins sectors resisteixen davant el coronavirus?

Els sectors de les indústries tabaqueres, les coqueries i les empreses dedicades a la refinació de petroli han estat dels menys afectats pels expedients de regulació d'ocupació (ERTO) presentats per empreses a Catalunya des de fa setmanes per la crisi del coronavirus.













Les empreses que s'encarreguen de la transformació del petroli cru i del carbó en altres productes utilitzables, a través del refinament, han registrat un total de sis expedients temporals davant de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, segons dades publicades aquest dimarts.





Els ERTO presentats per aquestes companyies, que també es dediquen a l'elaboració de productes com coc, butà o querosè, afecten 12 treballadors, la xifra més baixa de tots els sectors, i tots s'han justificat per causa de força major.





Les indústries tabaqueres, que s'encarreguen de la transformació del tabac i la fabricació de cigars, s'han registrat tres expedients temporals, amb 17 treballadors afectats, tots també per força major.





Un altre sector que no ha registrat una gran incidència d'aquest tipus d'expedients és el denominat com 'Llars que produeixen béns i serveis d'ús propi', segons el seu Classificació catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE).





Aquest sector comprèn les activitats de les llars que es realitzen per a la seva pròpia subsistència, com la cuina, l'ensenyament i la cura de membres de la família, a més de la producció de béns amb aquesta finalitat.





En ell, s'han registrat un total de sis ERTO, amb 14 treballadors afectats, els quals es divideixen en cinc per força major i un per altres causes --económiques, tècniques, organitzatives o productives--.





RESTAURANTS, MÉS DE 18.000 ERTO





Els restaurants, llocs de menjar, establiments de begudes i les empreses encarregades de la provisió de menjars preparats per a esdeveniments és el sector que ha registrat més ERTO i més treballadors afectats.





En concret, ha sumat 18.146 ERTO i 104.784 empleats als quals se'ls ha suspès el contracte de manera temporal i passen a cobrar l'atur.





La immensa majoria són per causa de força major --un total de 18.037-- i només un centenar per altres causes, amb uns 600 treballadors afectats.





Els ERTO a Catalunya pel coronavirus s'han situat des de fa més de quatre setmanes fins a aquest dimarts als 85.115, amb una incidència sobre 625.356 empleats.