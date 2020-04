Més d'un milió de treballadors no cobraran l'atur a l'abril tot i formar part d'un ERTO

L'allau d'ERTOs ha col·lapsat l'administració i ha deixat com a víctimes col·laterals als propis treballadors acomiadats. Fins 1.200.000 aturats no percebran la seva prestació per desocupació aquest mes d'abril, sinó que hauran d'esperar fins al maig.





El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha tramitat fins al moment la prestació d'atur per 620.000 treballadors afectats per expedients temporals d'ocupació (ERTO), segons va explicar la setmana passada la ministra Yolanda Díaz. No obstant això, la titular de Treball no va especificar quants han estat reconeguts durant març perquè així puguin cobrar l'atur al mes d'abril.









Aquest decalatge en les dates farà impossible que centenars de milers de treballadors percebin la prestació abans de 32 dies a comptar des del dilluns 6 abril, segons informa 'El Confidencial Digital'. Malgrat que el Ministeri de Treball ha reforçat la plantilla del Servei Públic d'Ocupació amb 1.000 interins addicionals, l'allau d'expedients torna titànica la tasca d'organitzar el cobrament de les prestacions.





A més, el repartiment de competències entre comunitats autònomes i administració central retarda encara més tot el procés. El SEPE és el servei que centralitza les peticions expedides des de les oficines de les disset comunitats autònomes, que tenen traspassada la funció d'analitzar, valorar o, si escau, rebutjar els ERTOS. La tasca d'autoritzar aquests ajustos és autonòmica, però la de reconèixer el cobrament de l'atur és nacional.