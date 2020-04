La ministra de Treball, els ERTOs, els periodistes i els nens

En una situació com la que s'està vivint a Espanya, la primera preocupació que té la ciutadania és la salut, ningú ho dubta. La segona és la pèrdua del seu lloc de treball. Potser per això, quan la responsable del Ministeri de Treball, Yolanda Díaz, surt a donar les pitjors dades de l'atur a molts anys, hauria haver-li-preparat millor del que ho va fer. És una autèntica vergonya l'actitud de la ministra podemita Díaz.









El que havia de fer la ministra era senzillament explicar les dades reals d'aturats: el nombre total d'expedients de regulació temporal d'ocupació, conegut per ERTO que han presentat les empreses a tot Espanya; el nombre total de treballadors afectats i a quants d'aquests treballadors afectats els havien reconegut i a la prestació per desocupació, que sembla que els números no quadren.





Doncs bé, la senyora Yolanda, es va fer un embolic i entre altres perles va dir "A veure si sóc capaç d'explicar-, els ERTOs no són aturats, els hem fet per no destruir ocupació. I torno a dir que per això la Comissió Europea vol emular el model espanyol, perquè és, diguem-ne, una espècie de dic que impedeix que no s'acomiadi la gent. a veure si som capaços d'explicar-ho i m'ajuda també el ministre Escrivà. Per tant, els ERTOs no són atur. Pensin que computen i que estan d'alta, d'acord? estan d'alta, per tant, no estan a l'atur".





Però no contenta amb aquesta explicació més pròpia d'una nena de pàrvuls ofuscada que d'una ministra del govern d'Espanya, dirigint-se als periodistes que cobrien la roda de premsa els va etzibar: "A veure si sóc capaç perquè molts periodistes, pregunten, ja veure si els dos som capaços", referint-se al seu company ministre, perquè li donés un cop de mà en l'embolic que s'havia fet. No va ser capaç de respondre quants aturats per ERTOs hi ha i volent sortir de l'embolic, va dir que la xifra exacta no la podia dir perquè havia comunitats que no els havia facilitat els números, així com ho llegeixen, va dir l'audaç ministra.





Però és que l'explicació de Yolanda Díaz no va acabar aquí, no "Jo crec que en aquest país els nens i les nenes d'aquest país van a saber a partir d'ara el que són els ERTOs, permetin-me aquesta consideració. Hem de entendre-ho bé perquè ens entenguin bé les persones que estan patint el coronavirus", va concloure la il·lustre ministra de Treball.





Crec que la ministra Díaz no era conscient de qui estaven en la roda de premsa eren periodistes, la majoria d'ells especialitzats en la matèria, i no nens/es de col·legis als quals calia explicar-li les coses amb el llenguatge propi de la seva edat. Possiblement, davant la seva falta de coneixement en la matèria, ella va voler fer de professora de pàrvuls, el que està clar és que el nens no s'hauran assabentat del que és un ERTO, ni de quantes persones es veuran afectades pel mateix i els periodistes presents havien al·lucinat amb l'explicació.





La ministra havia de saber que quan dóna una roda de premsa, no ha de prendre als periodistes per "nens", perquè més d'un pot donar-li lliçons sobre el que vostè intentava explicar i que l'únic que ha aconseguit és fer el ridícul més espantós del món. Al menys, en alguns hi haurà aixecat un somriure pel poc que coneix la seva matèria i pel mal que supleix les seves mancances.