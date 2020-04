El nombre de treballadors afectats pels 374.150 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) presentats per les empreses a Espanya fins aquest divendres per assegurar la continuïtat dels seus negocis un cop la pandèmia de Covid-19 ho permeti ha augmentat fins als 1,84 milions de persones.





Així es desprèn de les dades recopilades a partir de la informació oferta per les diferents conselleries de les comunitats autònomes encarregades de tramitar aquests acomiadaments temporals en cada regió, que recullen un augment del 14,9% respecte a dilluns passat, una taxa de creixement significativament inferior a la d'un 38% registrada aquest dia.





Aquestes xifres contrasten amb les ofertes aquest dijous a la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que ha apuntat a 250.000 ERTO i a la concessió de 620.000 prestacions per atur, afirmant, però, que no totes les comunitats autònomes estan cooperant donant dades dels expedients.









Fins al moment, Catalunya és la comunitat on més ERTO s'han tramitat de tot el país, amb prop de 79.000 expedients que afecten gairebé 600.000 persones. No obstant això, les dades provisionals encara no són comparables per comunitats, ja que només reflecteixen l'agilitat a l'hora de tramitar per les administracions públiques i no els realment presentats per les empreses.





En segon lloc, es posiciona la Comunitat Valenciana, amb uns 266.700 treballadors afectats i al voltant de 48.600 ERTO tramitats, seguida de Madrid, amb 32.000 expedients i 175.000 persones afectades, tot i que aquesta comunitat porta diversos dies sense oferir dades, igual que Andalusia, amb 146.000 persones acomiadades temporalment, la mateixa xifra que dilluns.





També hi ha altres comunitats que no han donat encara la xifra de treballadors però sí la d'expedients rebuts, com Múrcia, on el nombre de ERTO presentats fins aquest divendres és de 13.620, gairebé el doble que fa quatre dies. No obstant això, CCOO estima, en aquesta Comunitat, que els acomiadaments temporals tindran una afectació total de 150.000 treballadors durant tota l'extensió d'aquesta crisi, el que suposa el 25% de totes les persones afiliades a la Seguretat Social a la regió.





D'aquesta manera, l'impacte sobre l'ocupació que ha tingut el confinament de la població per contenir la propagació de virus, puja, fins al moment, als 2,7 milions de treballadors, després de sumar els 1,84 milions afectats actualment pels ERTO als 833.979 llocs que es van perdre al març, segons dades de la Seguretat Social.





ASSEGUREN L'OCUPACIÓ DURANT SIS MESOS





Les conselleries encarregades de tramitar aquests expedients es troben actualment desbordades, després que el Govern decidís flexibilitzar la seva tramitació perquè el tancament d'establiments tingui la menor afectació en l'ocupació, un cop els casos de contagis comencin a remetre i l'activitat pugui tornar a la normalitat.





De fet, els ERTO que estan presentat la majoria de les empreses són de força major, el que garanteix el manteniment de l'ocupació, al menys, durant els sis mesos següents a la seva finalització.





Així mateix, els afectats tindran dret a cobrar la prestació per desocupació o 'atur', encara que no compleixen amb el període mínim de cotització exigit per a això, mentre que les empreses que tinguin menys de 50 empleats no hauran de pagar les quotes a la Seguretat social i, la resta, tan sols un 25%, perquè puguin reiniciar la seva activitat amb més facilitats.





Entre les grans empreses que ja han anunciat diversos ERTO es troben El Corte Inglés, amb 25.900 treballadors afectats, Zena Alsea (22.000), Seat (14.800), Burger King (14.800), Iberia (13.700), Renault (11.650), Decathlon (8.886), Meliá (8.382), PSA Vigo (7.400) o Ford Almussafes. Algunes d'elles han de garantir el 100% del salari, que es complementarà a la prestació pública.