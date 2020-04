L'ICS té un compte que "pocs coneixien" per donacions econòmiques destinades a la compra de material sanitari a Catalunya

A la consellera de Salut de Catalunya, Alba Vergés, "no li consta" que el CatSalut (Servei Català de la Salut) compti amb un compte que reculli donacions econòmiques de particulars, empreses i organitzacions. Però l'organisme on sí que hi ha aquest compte bancari, dins el sistema sanitari català, que aglutina aquestes donacions és l'Institut Català de la Salut (ICS). De fet el primer hospital català que ha fet públic el número de compte és l'Hospital de Viladecans que ha començat a rebre donacions locals per destinar-lo a la compra de material sanitari.





















La consellera Vergés a més a pregunta de VILAPRESS va afegir en la seva contestació de la roda de premsa d'aquest dimarts que "només es podria dir que això no és una pràctica habitual que nosaltres fem, ni hem de fer". Però la realitat és que des de l'ICS s'ha decidit "gestionar la solidaritat privada cap al sistema sanitari català" articulant un compte creat per a la "compra de material sanitari per a hospitals catalans".





L'HOSPITAL DE VILADECANS POSA EN MARXA UNA CAMPANYA DE DONACIONS PER A LA COMPRA DE MATERIAL SANITARI





El responsable de comunicació de l'Hospital de Viladecans, Jordi Morató , en declaracions a Vilapress ha afirmat que "el tràmit de petició del compte es va realitzar davant l'ICS, ja que rebíem moltes peticions de donacions. Se'ns va autoritzar i aquí va néixer la iniciativa coordinada amb l' Ajuntament de Viladecans".













I així ha estat, des de la pròpia pàgina de l'Ajuntament de Viladecans, s'informava aquest dilluns de la iniciativa de l'Hospital local a través d'una informació en la pròpia web d'aquest consistori del Baix Llobregat afirmant el següent: "L'Hospital de Viladecans ha posat en marxa una campanya de donacions perquè els ciutadans, empreses i organitzacions que vulguin puguin aportar el seu granet de sorra en la lluita contra el coronavirus. els diners recollits es destinaran a adquirir material i equips dedicats a lluitar contra la Covid. Les persones que volen col·laborar poden fer aportacions econòmiques al compte corrent que l'Institut Català de la Salut ha habilitat per a tal fi, ES10 2100 3119 3822 0014 5092. Un cop feta la donació, cal enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça donacionscovid.hv@gencat.cat, adjuntant el justificant de la transferència i indicant el nom complet o raó social, el NIF i l'adreça postal, per a la corresponent deducció fiscal" tal com s'estipula en la legislació vigent .





LES DIFERÈNCIES ENTRE EL CATSALUT I L'ICS





La missió del CatSalut , Servei Català de la Salut, segons la seva pròpia web és la de "garantir l'atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l'oferta a les necessitats de la població".





Mentre que l'Institut Català de la Salut (ICS ) és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya i gestiona 283 equips d'atenció primària (EAP) i, a més, participa en el Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (CAPSE ), juntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona, que té tres EAP, i en el Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP), juntament amb l'Ajuntament de Castelldefels, que té un. L'Institut també gestiona tres grans hospitals terciaris d'alta tecnologia (Vall d'Hebron, Bellvitge i Germans Trias), quatre hospitals de referència territorial (Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Verge de la Cinta de Tortosa) i un hospital comarcal (Viladecans).





Com a entitat de referència de el sistema sanitari públic del nostre país, l'ICS té l'objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, a través de la promoció dels hàbits saludables, de la prevenció dels problemes de salut i del tractament de les malalties, des de les més banals fins a les requereixen un abordatge més complex.





És a dir, l'ICS depèn orgànicament de CatSalut .













És la primera vegada que es fa públic a Catalunya durant aquesta pandèmia de coronavirus que els hospitals catalans estan rebent aportacions econòmiques per a la compra d'aquest material sanitari tan vital per a la protecció de el personal que treballa en la sanitat catalana. Aquest sistema està adaptat a la singularitat de Catalunya però és similar a l'adoptat per la Comunitat de Madrid , que va decidir gestionar les donacions de particulars, empreses i entitats a través del propi ens administratiu comunitari.





En aquest sentit, la Comunitat de Madrid admetia obertament que "moltes empreses i particulars estan sumant esforços per ajudar els malalts i a el personal sanitari en aquesta lluita contra el COVID-19" i han fet una crida exprés a la solidaritat madrilenya amb un "si tu també vols col·laborar amb una donació, pots fer-ho mitjançant el següent enllaç "donant la possibilitat de triar a què es vol destinar la donació" pots destinar la teva donació a material de protecció per a personal sanitari, pacients, medicaments o productes sanitaris, o bé deixar que Sanitat determini la prioritat".





Catalunya sembla haver trobat el mecanisme per a la compra de material sanitari a través de l'ICS encara que al seu consellera de salut "no li consti" ni ho admeti obertament i tot i que "aquesta no sigui una pràctica del seu Departament". El cas és que la necessitat actual amb un moment de crisi global està trobant a través de la solidaritat col·lectiva com solucionar "en part" i "col·lectivament" els problemes de proveïment als centres sanitaris que lliuren una batalla sense treva enfront de la pandèmia del coronavirus.





Coneixent l'existència d'aquest compte que no és "nova" segurament el Departament de Salut i que la seva titular deia desconèixer, es podrà donar a conèixer els noms dels hospitals que reben les donacions i la quantitat total recaudada fins ara, en llaures a una millor política de transparència del departament.