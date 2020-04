Salut assumeix competències en les residències de la tercera edat a Catalunya

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han anunciat aquest dimecres que el departament de Salut assumirà part de les competències en residències per a la tercera edat durant l'estat d'alarma per coronavirus ; especialment els relacionats amb l'aïllament dels pacients, el seu trasllat i la seva atenció mèdica.





Ho han informat en una roda de premsa telemàtica aquest dimecres costat de la consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó i el conseller d'Interior, Miquel Buch; en la qual El Homrani ha afirmat que "el que ha de prevaler és el criteri sanitari" i que, per tant, la conselleria de salut liderarà l'atenció a tots els centres residencials catalans.





La consellera de Salut ha explicat que la directora assistencial de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut, Yolanda Lejardi, assumirà la coordinació de les actuacions en les residències catalanes i que la seva primera acció serà posar a disposició dels centres els test ràpids serològics que començaran a arribar a partir d'aquest dimecres a l'atenció primària.





El Homrani ha indicat que "la coordinació ha estat i continuarà sent molt fort entre els dos departaments", i que la seva conselleria seguirà sent responsable, per exemple, de la reposició de professionals en les residències, o de l'abastament d'equips de protecció individual ( EPI) als centres, en els quals --ha dit-- el departament ja ha invertit més de 6,5 milions d'euros.





En aquest sentit, el conseller ha informat també que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) "ha creat una borsa de personal sociosanitari que ja té 1.055 persones inscrites i que s'està oferint a les residències per substituir els professionals de baixa per el Covid-19 "i ha fet una crida a que més ciutadans s'incorporin al sistema i puguin ser contractats en els centres.





TRASLLADATS 50 ANCIANS



A preguntes dels periodistes, El Homrani ha assegurat que cap residència ha demanat ser intervinguda per la Generalitat, i que la prioritat de la Generalitat és aconseguir els EPI i portar a terme els trasllats d'avis amb coronavirus, i ha indicat que aquest mateix dimecres s'han realitzat 50 a Barcelona i que s'està treballant per reubicar 30 usuaris més abans que acabi el dia.





Responent les crítiques de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què exigia el trasllat immediat de la gent gran als espais facilitats per l'Ajuntament, El Homrani ha recordat la complexitat de l'actuació i ha dit que "la qüestió no és només l'espai, sinó tenir garanties d'un espai adequat per a persones que tenen un alt grau de dependència ".





La Generalitat ha informat aquest mateix dimecres que Catalunya ha registrat un total de 1.123 morts amb coronavirus en residències d'ancians des del 15 de març (214 més que les registrades el dia anterior) i 1.906 casos positius (estan aïllats), amb dades facilitades per les residències a la Generalitat.