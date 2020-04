Un senyal de ràdio d'una altra galàxia està arribant a la Terra cada 16 dies

Un dels fets distintius de les FRB és que són impredictibles, cosa que les fa difícils d’estudiar. Aquest fenomen astrofísic va ser descobert l’any 2007 i des d’aleshores se n’han detectat una dotzena de diferents que es caracteritzen per ser un brot de gran energia d’origen desconegut que es manifesta com una emissió de ràdio que dura pocs mil·lisegons. Tot i la brevetat, cada ràfega descarrega l’energia corresponent a més de 500 sols.









La particularitat de la FRB 180916.J0158+65 és que apareix durant quatre dies amb una o dues ràfegues cada hora, s’atura durant dotze dies i després torna a començar durant quatre dies més. Aquesta periodicitat d’una repetició de FRB, que els investigadors han observat durant 409 dies, podria donar pistes per descobrir la naturalesa d’aquest objecte.





La FRB 180916.J0158+65 és una dels grapats de FRB que s’han localitzat al voltant d’una galàxia espiral situada a 500 milions d’anys llum, en una regió formadora d’estels. Això significa que és poc probable que es tracti d’un forat negre supermassiu, per exemple, tot i que podria ser un forat negre de massa estellar. Tampoc no es pot descartar que sigui un únic objecte solitari com un magnetar (o magnetoestrella) o un púlsar de raigs X, tot i que els investigadors assenyalen que aquesta explicació és una mica més difícil de conciliar amb les dades. Això és degut al fet que aquests objectes tenen una rotació de balanceig que produeix periodicitat i no es té constància que es vagi movent lentament.





Una possible explicació d’aquesta periodicitat és que la font de les emissions de ràdio podria ser un cos celeste que orbita al voltant d’un estel o un altre cos. En aquest cas, el senyal deixaria d’arribar a la Terra quan el seu camí fos obstruït per un altre cos. Tanmateix, això no explica com és que aquest cos celeste envia senyals de manera regular. Una altra possibilitat és que siguin vents estellars que tant podrien estimular com blocar els senyals d’un cos que hi hagués darrere. O també podria ser que fos un cos celeste que rota.





Segons un altre estudi a partir de les mateixes dades, podria ser que el patró d’emissions fos causat per un sistema solar binari amb una estrella amb una gran massa i una estrella de neutrons, de manera que l’estrella de neutrons fes les emissions, que serien blocades periòdicament pels vents de l’altra estrella.





Per ara, els investigadors no consideren que aquesta emissió sigui d’una civilització extraterrestre i creuen que és possible que existeixin més FRB amb periodicitat, però encara no tenen l’equipament tecnològic per detectar-los.