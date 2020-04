La crisi del coronavirus costa a Espanya 128.288 milions

El Govern central ha quantificat en 128.288 milions d'euros l'impacte econòmic de totes les mesures adoptades davant l'emergència provocada per l'expansió de virus Covid-19, segons ha detallat aquest dijous al Congrés el president Pedro Sánchez.









Durant la seva compareixença davant del Ple de la Cambra Baixa, a la qual ha acudit per sol·licitar la pròrroga de l'actual estat d'alarma, Pedro Sánchez ha assegurat que es tracta de "la major mobilització de recursos públics de la història democràtica".





D'aquest import, 119.000 milions d'euros es dirigeixen a mesures econòmiques, 4.600 milions a qüestions sanitàries, 3.400 milions a mesures laborals i més de 1.100 milions a mesures de caràcter social.





De totes les mesures, Sánchez ha recordat l'obertura d'una línia d'avals de 20.000 milions d'euros des de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), anunciant una segona línia d'altres 20.000 milions per al Consell de Ministres extraordinari previst per demà, destinada a exclusiva a pimes i autònoms.





Segons les estimacions, més d'1,3 milions d'empreses i autònoms es beneficiaran d'aquesta línia d'avals públics, adreçada a garantir la liquiditat dels negocis, i un total de 130.000 empreses de l'ampliació del límit d'endeutament fins a 10.000 milions d'euros, per augmentar les línies de finançament.





"Volem que totes les activitats que són perfectament viables, però que estan tenint dificultats transitòries, puguin superar aquest sotrac, que és temporal, i puguin continuar amb la seva activitat", ha subratllat Sánchez.





D'altra banda, el president de el Govern central ha detallat que més de 850.000 autònoms ja han sol·licitat la prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada pel Govern, habilitada per a aquells que hagin vist reduïda la seva facturació en un 75%. Les previsions passen perquè fins a un milió de treballadors per compte propi la sol·licitin.





En matèria del lloguer, les estimacions de Govern passen perquè les mesures dirigides a protegir els inquilins beneficiïn fins a 1,2 milions de persones, ajornant el pagament de rendes en cas de dificultats econòmiques per aquesta crisi.





D'altra banda, l'Executiu preveu que 1.250.000 famílies es beneficiïn de les mesures aprovades per a garantir el subministrament d'energia, entre elles l'ampliació durant sis mesos del bo social elèctric, a què es podran acollir 420.000 famílies, ha dit Sánchez.





Durant el debat amb els grups, Sánchez ha reconegut que, davant aquesta crisi, es fa necessari "redefinir paradigmes", i en aquest cas ha enquadrat l'ingrés mínim o renda bàsica, en el qual treballen la Vicepresidència de Drets Socials, el Ministeri de inclusions, Seguretat Social i Migracions i el Ministeri d'Hisenda, ha dit.





El president del Govern ha assegurat que l'executiu està treballant per posar en marxa "com més aviat" aquest ingrés, i "amb totes les cauteles", recollint així la petició de PNB, el portaveu al Congrés, Aitor Esteban, havia demanat "respectar competències i no destrossar el que ja està fet" en altres comunitats i les seves rendes d'inserció.