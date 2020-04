Sánchez preveu una nova pròrroga de l'estat d'alarma en quinze dies

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que està "convençut" que d'aquí a quinze dies haurà de sol·licitar al Congrés una nova pròrroga de quinze dies de l'estat d'alarma perquè per al proper 26 d'abril encara serà necessari mantenir el confinament de la població.













"Estic convençut que d'aquí a quinze dies vaig a haver de tornar a prorrogar el decret de l'estat d'alarma" perquè per llavors "no haurem posat fi a la pandèmia", ha dit durant el Ple a la cambra baixa, que aquest dijous vota la segona ampliació de l'estat d'alarma proposada per l'Executiu de el PSOE i Unides Podem.





"És que si demano un decret d'alarma d'un mes, l'oposició em diu que em vull saltar el Parlament, amb la qual cosa prefereixo venir cada quinze dies a aquesta Cambra a demanar la pròrroga", ha indicant, afegint que seria "una notícia extraordinària "que no fos necessària una tercera pròrroga.





En la seva resposta al representant d'EH Bildu, Oskar Matute, Sánchez ha defensat que l'estat d'alarma atorga al Govern "la capacitat de reaccionar de manera ràpida" si sorgeix algun repunt en els contagis.





I ha precisat que les dades sanitàries que s'han registrat aquesta última setmana són conseqüència de les mesures decretades amb les decisions recollides en el primer decret d'estat d'alarma. Segons ha precisat, l'efecte d'aquests deu dies de paralització de l'activitat productiva, que ha quedat limitada fins a la fi de la Setmana Santa als serveis essencials, es veurà en les dades sanitàries que es coneixeran a partir de la setmana entrant.





D'altra banda, en contestar el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián --que insisteix que "cal parar tota activitat no essencial" -, Sánchez ha dit que el tema de la hibernació econòmica ha centrat "un dels debats més seriosos i profunds "en el si de Govern, concretament al Ministeri de Sanitat, els epidemiòlegs i l'equip que planifica la sortida del confinament.





Sempre amb l'objectiu de "salvar vides", l'Executiu ha guiat les seves decisions "sobre la base de la ciència", ha explicat el president, que ha afegit que la tesi dels científics és que el confinament i la restricció de la mobilitat "frenen el contagi i, per tant, frenen la pandèmia".





A continuació, ha advertit de les conseqüències negatives que aquestes mesures tenen per a empreses, treballadors i autònoms, en obligar la suspensió temporal de l'activitat econòmica. "La hibernació econòmica ja s'està donant, es veu en les dades de l'atur i en els treballadors acollits a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)", ha manifestat.





En aquest sentit, Sánchez ha defensat que les mesures que va imposar el Govern en decretar l'estat d'alarma el 14 de març passat --abans d'imposar la paralització de totes les activitats no essencials-- ja "són molt dures" per al teixit econòmic i el sector productiu.





"Què és millor? ¿Quedar-nos tots confinats fins al mes de maig o fins al mes de juny? Hi ha discrepàncies quan es parla amb els epidemiòlegs i la ciència. Perquè el que està passant a Espanya no és que hi hagi un contagi fora de les llars, hi ha un contagi dins de les llars ", ha declarat.





En qualsevol cas, ha subratllat que el confinament no és suficient per combatre la pandèmia i que ha d'anar acompanyat d'altres actuacions, com els tests diagnòstics PCR, els tests ràpids i l'enquesta de seroprevalença --per saber qui han desenvolupat immunitat enfront del virus- - que realitzarà el Govern, a part de subministrar als treballadors i a el conjunt de la ciutadania de el material necessari per protegir-se del contagi.