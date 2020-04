Els farmacèutics alerten: "No hi haurà mascaretes per a tots a les 3.227 farmàcies catalanes"

El govern recomana als ciutadans sortir al carrer amb mascareta i guants. És per això que des de l'executiu català s'ha anunciat la compra de 14 milions de mascaretes. Es compraran a una empresa de Maresme i es començaran a distribuir la setmana que ve a les farmàcies. De moment, les primeres 100.000 unitats arribaran el dimarts i la primera serà gratuïta mostrant la targeta sanitària.









Els farmacèutics demanen, però, que els ciutadans no vagin el mateix dimarts a cercar la mascareta perquè no hauran arribat prou unitats encara a les 3.227 farmàcies catalanes.





Des del Consell de Col·legis Farmacèutics, el seu president, Jordi de Dalmases ha assegurat a Catalunya Ràdio que el repartiment de 14 milions de mascaretes té el suport del col·lectiu farmacèutic, però que està pensada per aplicar-la d'aquí a uns 15 dies.





Dalmases alerta que dimarts els ciutadans encara no trobaran les mascaretes a les farmàcies: "No hi haurà mascaretes per a tothom, i menys els dimarts. Celebrem que les farmàcies puguem distribuir aquest volum de mascaretes i que la nostra iniciativa hagi estat acollida per la Generalitat. Les nostres previsions apunten a la setmana del 27 d'abril, pensant en el post confinament".





"No podrem complir les expectatives que s'estan generant. Per això em veig obligat a dir que celebro que a través de les farmàcies puguem ajudar a distribuir aquesta quantitat important de màscares. Però, si us plau, dimarts no trenquem el confinament per anar a la farmàcia a buscar una mascareta, perquè no tindrem".





En un comunicat, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona avisa que estem en el període festiu de Setmana Santa i que logísticament no poden assegurar que les mascaretes puguin arribar dimarts a les farmàcies. També dubten que la dispensació es pugui fer mitjançant el sistema de recepta electrònica.





Per aquesta raó, demanen a la població "tranquil·litat, responsabilitat i que no trenqui el seu confinament per venir a buscar la mascareta". Mantenen que cal evitar aglomeracions a les farmàcies, "que no satisfaran la demanda".





Els farmacèutics demanen a la Generalitat que estableixi els criteris de prioritat per a la distribució inicial de mascaretes a aquelles persones que més ho necessiten, per evitar un col·lapse no desitjat.