Sánchez Llibre (Foment) dóna suport anar a la feina si hi ha "seguretat" sanitària i jurídica

El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha donat suport que hi hagi qui pugui tornar a la feina tot i el coronavirus, amb un desconfinamiento progressiu, "sempre que vagi acompanyat de mesures per als treballadors i sobre la mobilitat i la seguretat".













En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, ha respost així al preguntar aquest diumenge a la decisió de Govern de la tornada a la feina de determinats empleats aquesta nova setmana.





I el líder de la patronal catalana també ha demanat a les administracions públiques "les coses clares i seguretat jurídica".





Sobre els empleats afectats pels ERTES a Catalunya, ha dit que els empresaris volen "salvar l'ocupació" i que això requereix estímuls a la direcció d'incorporar a el teixit productiu que no factura des de fa un mes.





"NECESSITEM ESTÍMULS"





"El 60% dels negocis a Catalunya estan facturant zero i estan tancats. Per tant, necessitarem, no només aquests estímuls que l'Estat pagui la seguretat social dels treballadors, sinó estímuls d'un ajornament d'impostos la setmana que ve".





I també faran falta estímuls europeus perquè l'Estat pugui subvencionar el sou dels empleats d'aquestes empreses en crisi, ha dit.





"No és que els empresaris volem salvar les nostres empreses; volem salvar l'ocupació", ha insistit el president de Foment del Treball.





També ha defensat a l'empresariat a l'assegurar que "no hi ha cap empresari que s'aprofiti d'aquesta conjuntura per poder acomiadar els treballadors" i cap aprofita el coronavirus per cometre fraus.