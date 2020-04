Les companyies aèries estan patint l'envit del coronavirus de forma tràgica. Les restriccions a la mobilitat internacional han provocat una sagnia en la xifra de viatgers, que ha caigut en més de 4 milions. Amb aquestes dades a la mà, Ryanair, Vueling i Iberia, que concentren la meitat de les operacions que s'enlairen des d'Espanya, es preparen per afrontar una arrencada terrible de la temporada turística.









La irlandesa Ryanair va transportar al març un total de 1,11 milions de passatgers, el que representa un descens del 61,4% respecte al mateix període interanual. La "low cost" ha fet fora el tancament suspenent tots els seus vols a Europa excepte aquells essencials que comuniquen Regne Unit amb Irlanda.





Per la seva banda, la suma d'Iberia i de la seva filial de baix cost Iberia Express van registrar el passat mes una caiguda del 57% en passatgers, perdent en un mes més d'un milió d'usuaris. Però és Vueling la qual ha patit una caiguda més important en passatgers, deixant-se el 65% del seu trànsit amb només una mica més de 719.000 passatgers al mes (l'any passat van rondar els dos milions de clients al març).





El ministre de Foment, José Luis Ábalos, no és aliè a aquesta situació i per això ha proposat un pla de recuperació per a les companyies aèries. Ábalos va assenyalar que "caldrà pensar en rellançar l'activitat" i "plantejar fora d'aquestes mesures [ERTEs i línies d'avals] un pla de recuperació d'aquestes companyies perquè la mobilitat, la connectivitat, el turisme, tota la suspensió d'aquestes activitats ha perjudicat enormement a les companyies aèries".