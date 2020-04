Jean-Michel Jarre, president de la Confederació Internacional d'Autors: "El Covid-19 és una catàstrofe per a la cultura"

El president de la Confederació Internacional de Societats d'Autors i Compositors (CISAC), el músic Jean-Michel Jarre, ha afirmat que tot i que "la crisi s'ha centrat en la salut i la supervivència", el Covid-19 "és també una catàstrofe per a la cultura ", tal com ha declarat amb motiu del debat virtual 'ResiliArt', que se celebra aquest dimecres 15 d'abril i que està organitzat per la CISAC i la UNESCO, organització de la qual l'artista també és ambaixador de bona voluntat .









Segons informa en un comunicat CISAC, entitat que representa més de 232 societats d'autors de tot el món, aquest "debat mundial" se centra en l'impacte del Covid-19 en la cultura i en els autors, i sobre les accions necessàries per superar-lo ", pel que Jarre fa una" crida a l'acció dirigit a la comunitat d'autors i governs de tot el món perquè participin en el debat ".









"És comprensible que aquesta crisi s'hagi centrat en la salut i la supervivència. Però el Covid-19 és també una catàstrofe per a la cultura. Amenaça als ingressos a llarg termini dels autors, perjudica l'economia i els llocs de treball i suposa un desastre per a les comunitats basada en la cultura i l'art ", ha alertat el músic francès.





Per al president de CISAC, "la cultura és al mateix temps una peça essencial per a la solució d'aquesta crisi", de manera que el Projecte ResiliArt pretén "donar la paraula als autors de manera que així puguin ajudar a la definició de polítiques efectives per part dels governs ". "La cultura és senzillament una necessitat bàsica per a la nostra societat. Els creadors enriqueixen la nostra vida. Són empresaris que actuen com a motor de la nostra economia i els nostres llocs de treball. A més, ens ajuden i acompanyen en moments difícils", ha ressaltat.





En aquest sentit, Jarre crida l'atenció sobre el refugi que aquest sector suposa per a la gent que està "confinada", que "recorre a l'art, a l'entreteniment i a la cultura". "Les obres creatives, ja siguin llibres, pel·lícules, música o arts visuals, estan portant a les nostres llars el valor indiscutible de la cultura per a la nostra societat", ha dit.





"És el moment indicat perquè el món de la cultura s'uneixi i organitzi debats per trobar solucions adaptades a tots els països. Cal analitzar les dades, la informació i les diverses solucions. Això no es pot fer si no és dirigit per la comunitat cultural a nivell global ", ha reivindicat Jarre, qui així mateix posa èmfasi en el paper de" els governs "en aquest debat que, al seu parer," és irreemplaçable "i" han d'invertir en la recuperació de la cultura perquè el sector creatiu pugui exercir el seu paper econòmic i social en aquesta emergència de la crisi actual ".