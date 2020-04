Sánchez anirà a Congrés el 22 d'abril

El president de Govern, Pedro Sánchez, compareixerà el proper dimecres 22 d'abril en el Ple de Congrés per informar de el contingut dels Consells Europeus celebrats a les últimes setmanes sobre la crisi del coronavirus i, al mateix debat, demanarà una nova pròrroga de l'estat d'alarma si així finalment la demana l'Executiu.





Des que esclatés la crisi de la Covid-19 no només a Espanya sinó en la resta de països europeus s'han celebrat ja quatre reunions de Consell Europeu amb mesures per fer front a les conseqüències provocades pel virus, tot i que Sánchez no ha traslladat les seves decisions a la cambra baixa, cosa a la qual està obligat per llei. De fet, el PP i altres partits de l'oposició així li ho venien reclamant.









I, finalment, el president ha comunicat a la Cambra Baixa que acudirà dimecres de la setmana que ve per detallar el contingut d'aquestes reunions comunitàries en una sessió plenària que també s'aprofitaria per debatre i votar la tercera pròrroga de l'estat d'alarma en cas de que així ho acordés l'Executiu.





El Govern va decretar l'estat d'alarma el passat 15 de març i ja ha demanat a Congrés dues pròrrogues, l'última de les quals caduca el proper 26 d'abril, per la qual cosa, en cas d'ampliar-se una altra vegada, el seu debat i votació tindran lloc el proper dia 22.





En l'últim Ple, el president Pedro Sánchez ja es va mostrar "convençut" que hauria de sol·licitar a Congrés una tercera pròrroga perquè augurava que per al dia 25 no s'hauria posat encara fi a la pandèmia. Aquesta ampliació, per altres dues setmanes, portaria l'estat d'alarma fins al 10 de maig.