El president de la Generalitat, Quim Torra, ha descartat aquest dijous convocar eleccions o plantejar una data per celebrar-les dins del context actual per la crisi pel coronavirus: "Ningú ara entendria que hi hagués eleccions o fins i tot es posés una data", ja que considera que han de focalitzar tots els esforços a aquesta situació.





"No és un tema ni que m'hagi plantejat", ha assegurat en una roda de premsa telemàtica amb periodistes internacionals sobre la situació generada pel coronavirus, abans de la qual Torra va anunciar que anunciaria la data de les eleccions després que el Parlament aprovés els Pressupostos catalans per al 2020; un tràmit que s'ha endarrerit a causa de la pandèmia i perquè Cs va presentar un recurs al Consell de Garanties Estatutàries.





Ha assegurat que el seu únic objectiu en aquest moment és la gestió de la crisi per Covid-19 i les seves conseqüències: "Som un govern independentista que ara mateix només tenim una prioritat: protegir la vida i la salut de tots els nostres ciutadans, hagin votat el que hagin votat. No tenim cap altra", i li decebria que algun partit utilitzés la crisi de forma partidista, ha afirmat.









PACTES DE LA MONCLOA





Torra s'ha obert a abordar uns nous Pactes de la Moncloa en què, "amb tota naturalitat, Catalunya va reclamar el seu dret a l'autodeterminació", si en ells es plantegen problemes estructurals de l'economia i que s'avanci cap a la justícia social .





S'ha obert a abordar aquests pactes que planteja el Govern de Pedro Sánchez si pretenen "democratitzar aquest Estat i no blanquejar el règim del 77", així com aconseguir que la crisi pel coronavirus no la paguin els ciutadans, entre d'altres aspectes.





Ha assegurat que per ara no té més informació d'aquests pactes més enllà de titulars de premsa de Sánchez: "Espero que no ens passi com amb el decret d'alarma", de què no van tenir informació prèvia, segons Torra, que ha dit que creu que així no s'han de treballar aquests assumptes perquè així no es busca la cooperació.