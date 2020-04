El coronavirus, Torra i els números que no quadren

Fa uns anys, no tants, quan no existien telèfons mòbils, tablets i ordinadors, els nens, a classe de matemàtiques, utilitzaven la seva matèria grisa i altres seus dits per a realitzar qualsevol operació numèrica, havien de pensar i fins i tot alguns presumien de sumar més ràpid que els seus companys. Amb l'arribada d'aquests nous productes tecnològics, les noves generacions utilitzen aquestes eines per fer qualsevol operació, és bo o dolent?









No existeix una unanimitat entre els experts i cada un té una opinió. Algú va dir que "aprendre amb la tecnologia i les pantalles fa als nens més intel·ligents". No tots comparteixen aquesta afirmació. Créixer enmig de les noves tecnologies no fa a les persones més intel·ligents: els fa més hàbils i possibilita la multitasca, que no és el mateix.





Amb "equips" tecnològics que utilitzen també els majors, es té temps per pensar?, Crec que no i això no és bo. Deia Quino, el gran dibuixant i comptador d'historietes argentí, pare de Mafalda que "No cal dir tot el que es pensa, sinó pensar tot el que es diu", no li faltava raó.





Potser que per això de les noves tecnologies, a molts dels nostres polítics se'ls ha oblidat explicar, o aprofiten els "números" per a seguir fent política partidista.





Les xifres que faciliten tant el govern de Pedro Sánchez com els diferents governs autonòmics d'afectats i morts pel coronavirus no quadren, s'hauran oblidat de comptar i els programes informàtics sumen malament? Pot ser això, no ho dubtin, no hi ha mala intenció.





El govern de la Generalitat, sembla que suma bé, és més, millor que ningú al món quan li interessa. Amb l'arribada d'una partida de 1.714.000 de màscares, algú ha interpretat que aquest nombre va amb segones i el president i alguns consellers han sortit enrabiats a criticar l'acció intencionada dels malvats Sánchez&Iglesias. Qualsevol excusa és bona per buscar la confrontació externa i interna amb el soci de govern que cada dia està més cansat que s'aprofiti aquesta situació que afecta dos de les seves conselleries i que el president Torra està intentant treure rèdit polític d'una situació com la que s'està vivint.





El president Torra no ha après res dels efectes del Covid-19 potser perquè ell ha estat un dels privilegiats que han estat atesos immediatament, amb diversos tests inclosos, mentre milers i milers de persones segueixen esperant a ser cridats o que els facin el test. Però no n'hi ha per fer-los ni als facultatius metges de primària.





"El fracàs és una gran oportunitat per començar una altra vegada amb més intel·ligència", solia dir Henry Ford, però es veu que hi ha dirigents que no aprenen res, o potser és que tampoc sap comptar bé els infectats i morts que hi ha al país que diu defensar.