Naturgy regala a sanitaris, policies, UME i bombers un any de reparacions gratis

Naturgy regalarà a tot el personal sanitari, Cossos i Forces de Seguretat (policia, cossos autonòmics, policia local i Guàrdia Civil), així com membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i bombers, siguin o no clients de la companyia, un any de servei gratuït per a les avaries elèctriques i de gas i per a les reparacions d'electrodomèstics de gamma blanca i gasodomèstics, ha informat l'energètica.





Amb aquesta iniciativa, el grup va indicar que vol agrair la tasca dels professionals implicats en la primera línia de lluita contra la pandèmia. El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que la societat "té un deute" amb aquests professionals, que per "la seva generositat i la seva dedicació són exemple per a tots".









"Ells s'han preocupat de tots durant moltes setmanes treballant perquè els altres poguéssim suportar la crisi sanitària de la millor manera possible. Ara hem de ser responsables, reconèixer-los i tornar-los el seu lliurament. A Naturgy volem sumar-nos a l'aplaudiment diari de la societat i tenir un gest amb ells per intentar fer-los la vida una mica més fàcil i ajudar-los durant l'any que amb aquesta mesura", ha afegit el directiu.





A través d'aquesta iniciativa, l'empresa oferirà gratuïtament a més d'un milió d'usuaris durant 12 mesos (fins a juny de 2021) un servei de resolució d'avaries elèctriques i de gas i de reparació d'electrodomèstics de gamma blanca i gasodomèstics en els seus domicilis particulars i amb una potència elèctrica contractada inferior als 10 quilowatts (KW).





Per sol·licitar aquesta mesura, els professionals hauran d'acreditar la seva definició laboral a través dels formularis disponibles a la web de la companyia (www.naturgy.es) i que estaran accessibles fins al pròxim 31 de maig. Un cop registrats i validat el seu accés al programa Cuidem la teva energia, aquests usuaris disposaran d'aquests serveis durant aquest període d'un any des de la seva inscripció i sense renovació automàtica en finalitzar el període.





Aquesta iniciativa se suma al paquet d'actuacions que l'energètica ha posat en marxa des del començament de la crisi sanitària, com l'ajornament del pagament de les factures a clients domèstics, pimes i autònoms, entre d'altres.