Desinfectes bé les mascaretes higièniques reutilitzables?

Les mascaretes higièniques reutilitzables s'hauran de desinfectar amb detergent, lleixiu o sabó, segons s'estableix en un nou document publicat pel Ministeri de Sanitat , dies després d'aconsellar a la població utilitzar mascaretes higièniques si s'han de desplaçar als seus llocs de treball en transport públic o estan en llocs on no es pot mantenir la distància d'un o dos metres de seguretat recomanada.













A causa de les circumstància especials de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 ia la urgència de disposar de productes desinfectants amb activitat virucida per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, Sanitat ha establert que es pugui utilitzar, per a aquest fi, qualsevol dels productes virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a ús ambiental.





Els productes de desinfecció de mascaretes higièniques reutilitzables deuen passar la 'Norma 14476' d'activitat virucida i estar registrats per a ús pel públic en general.





El seu ús serà d'acord a les recomanacions de fabricant, posant especial atenció a l'ús diluït o no del producte i als temps de contacte necessari per a l'activitat desinfectant.









El departament que dirigeix Salvador Illa informa que per netejar-les i desinfectar les mascaretes higièniques reutilitzables es poden o bé rentar amb detergent normal i aigua a temperatura entre 60º-90º; o submergir-les en una dilució de lleixiu 01:50 amb aigua tèbia durant 30 minuts.





Després d'aquest últim procediment, el Ministeri Sanitat ha destacat la necessitat de rentar-les amb aigua i sabó, aclarir-les bé per eliminar qualsevol resta de lleixiu o químic i deixar-les assecar.