El Govern central promet a reprendre la taula de diàleg amb Catalunya després del coronavirus

El Govern central s'ha compromès aquest divendres a reprendre la taula de diàleg sobre el conflicte amb Catalunya un cop se superi l'actual epidèmia de coronavirus, però assegura que ERC no ha vinculat aquesta qüestió amb la seva disposició a participar en l'altra taula de partits que promou l'executiu per buscar un gran acord de país per la reconstrucció social i econòmica d'Espanya.









Així ho ha explicat la ministra d'Hisenda i portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, en roda de premsa després de la videoconferència que el president de Govern central, Pedro Sánchez, ha mantingut amb el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, al marc de la ronda que està fent per posar en marxa la iniciativa de la taula.





Montero ha agraït a ERC la seva adhesió a la proposta de Govern, que busca amb aquest nou fòrum de discussió establir "les bases per al dia després de la pandèmia".





Fins a la data, Unides Podem, Ciutadans, PNB, Compromís i Més País també han manifestat la seva disposició inicial a participar d'aquesta taula de diàleg, la metodologia de treball encara està per concretar perquè l'Executiu, al·lega, vol negociar-la amb els participants.





El president sí que ha concretat als seus interlocutors que la seva voluntat és posar-la en marxa la setmana que ve. Dilluns, en tot cas, Sánchez finalitzarà aquesta primera ronda amb els partits per testar la seva disposició a participar a la taula amb el líder de PP, Pablo Casado.





De moment, tan sols Vox i la CUP s'han autoexclòs d'aquest projecte i ni tan sols han accedit a participar a la ronda de converses amb el president.





En la seva conversa amb Sánchez, Rufián li ha demanat reobrir el diàleg sobre el conflicte a Catalunya, tot i que no ha exigit una data concreta per a això. En aquest sentit, Montero ha assenyalat que "quan això acabi", en referència a l'emergència actual, el Govern podrà reprendre tots els projectes que tenia damunt de la taula, entre ells la taula de diàleg per a Catalunya.