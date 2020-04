Sánchez tem un rebrot de coronavirus després del desconfinament

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha admès als portaveus el Grup Mixt al Congrés la seva preocupació pels riscos que pot portar amb si la fase de 'desescalada' del confinament decretat pel coronavirus a Espanya perquè del que es tracta, ha dit, és d'evitar un rebrot de nous casos com ha passat a Singapur.









Així l'hi ha traslladat aquest divendres als representants d'Unió de el Poble Navarrès (UPN), Coalició Canària (CC), Nova Canàries (NC), el Partit Regionalista Càntabre (PRC), Fòrum Astúries i Terol ha, integrants costat de la CUP de el Grup Mixt de la Cambra, amb els quals s'ha reunit a distància en el marc de la ronda de contactes que ha obert per sondejar la seva predisposició a participar a la taula per a la reconstrucció de país després de la crisi del Covid-19.





Tots els portaveus --a excepció de la CUP que ha declinat participar de el partit-- han confirmat al cap de l'Executiu el seu suport a la taula que el Govern voldria posar en marxa la setmana que amb un format encara per definir.





Sánchez no ha avançat calendari, ni full de ruta, ni continguts sobre els quals debatre en aquesta futura taula, tot i que alguns li han trasllat la necessitat que especifiqui què és el que vol pactar perquè tothom pugui aportar i contribuir en la recerca de solucions per minimitzar els danys d'aquesta crisi.





L'única cosa que els ha avançat és que, a més de la taula general amb els portaveus parlamentaris, també es posaran posteriorment en marxa taules sectorials que abordaran els assumptes sobre els quals s'acordi treballar, han precisat les fonts consultades.





El president no els ha confirmat si demanarà o no una tercera pròrroga al Congrés la setmana que ve encara que pràcticament tots els assistents donen per fet que la sol·licitarà, sobretot després que en l'últim debat sobre aquest assumpte ell mateix es mostrés convençut que l'hauria de demanar.





Fa tot just unes setmanes Singapur era considerada model en la lluita contra el coronavirus, però en els últims dies va reconèixer un rebrot de casos que fa témer una segona onada de l'epidèmia, el que ha portat al seu primer ministre, Lee Hsien Loong, a tornar a anunciar noves mesures de reforç del confinament.