A l'Irene Montero ja li han fet tres test mentre a la ciutadania no li fan ni un

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, encara no ha superat el coronavirus, de manera que porta un mes tancada a casa. La número dos de Podem ha donat positiu fins a tres tests de coronavirus, i s'espera que se li faci un quart per a comprovar si finalment ha superat la malaltia.









L'escassetat de test està aixecant polseguera en molts sectors, que no entenen com pot faltar aquest tipus de material per als sanitaris mentre els polítics, siguin de el partit que siguin, segueixen tenint accés a les proves.





Irene Montero ha afirmat que està bé, i que ha tingut "sort" al només presentar símptomes "molt lleus" de la malaltia. No obstant això, pel resultat dels tests encara no està 100% segura que no pugui seguir contagiant la malaltia, així que haurà de romandre a casa aïllada fins que una autoritat mèdica li doni l'alta.