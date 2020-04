Núria Marín assegura que la postpandemia necessitarà més poder local i coordinació entre governs

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha plantejat aquest dissabte que els governs han de "reforçar la seva coordinació multinivell" a la postpandemia del coronavirus i que els ajuntaments hauran d'adquirir més autonomia i fortalesa per reactivar l'economia.









"Però per poder invertir i crear riquesa que redistribuir, hem d'obtenir major capacitat" financera, de despesa i endeutament, defensa a l'article 'Més poder local per a un món millor' de La Vanguardia.





La també alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha reivindicat que els governs locals ja van demostrar reaccionar després de la crisi de 2008 sense tenir capacitat financera: "contrarestem les retallades" dels governs estatal i autonòmic, a més de reactivar les economies locals i de saber gestionar, defensa.





I també veu demostrat que durant la pandèmia saben reaccionar: al·lega que els consistoris segueixen funcionant i donant serveis essencials, "amb el suport tècnic, material i econòmic de la Diputació de Barcelona"; i el món local en el seu conjunt ha respost.





Marín reclama que ara prenguin força els ajuntaments i ciutats per als objectius de la postpandemia, com repensar l'espai públic amb el nou concepte de distanciament social; afrontar la crisi socioeconòmica; protegir vulnerables i defensar la salut pública, per a la qual demana inversió en comptes de retallades, davant de possibles pandèmies.





També destaca que s'hauran reformular els models econòmics, socials i polítics cooperació, igualitarisme, sostenibilitat i unitat, perquè aquesta pandèmia "ningú la superarà sol", i afegeix que aquestes mateixes premisses serveixen també per afrontar el canvi climàtic.