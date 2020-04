Alfonso Guerra demana "una cura d'humilitat" al Govern i a l'oposició per a arribar a pactes

L'exvicepresident de Govern socialista Alfonso Guerra (1982-1991) ha desitjat que, davant la crisi sanitària i socioeconòmica del coronavirus, Govern i oposició arribin a un acord, i per a això han de tenir una cura d'humilitat", pensant més en la gent que en les eleccions per a pactar l'essencial.









L'acord s'hauria de centrar en la relació Govern-autonomies, protecció social, sanitat i també indústria, perquè "ha calgut comprar-ho tot fora", ha dit en un vídeo de Club Tocqueville, arran del debat sobre emular els Pactes de la Moncloa, en els que ell considera que els partits van tenir molta més voluntat d'unió que ara.





Per a ell, aquest gran acord hauria d'incloure el que defineix com la distribució de poder entre el Govern central i els autonòmics: "Aquí cal lubricar una mica; no està funcionant".





Considera que algunes autonomies "han arrossegat els peus abans d'atendre els requeriments que feia el Govern" en l'estat d'alarma, i ha augurat que el critiquin per recentralitzador.





També creu que el coronavirus evidència que "la protecció social a Espanya és molt feble. Hi haurà de recórrer a una quantitat com a mínim vital perquè la gent pugui sobreviure"; i considera a més que han quedat en evidència mancances de la Unió Europea i de l'Organització Mundial de la Salut.