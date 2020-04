El Govern compensarà amb 43.400 euros als hospitals per cada pacient donat d'alta a la UCI

El Govern central compensarà els serveis prestats dels hospitals catalans, públics i concertats --privados amb serveis integrats en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat) - amb 43.400 euros per cada alta hospitalària de pacient amb coronavirus que hagi estat en la unitat de cures intensives (UCI).









Segons el decret llei per pal·liar els efectes de la pandèmia de Covid-19, "s'ha d'aturar l'impacte negatiu dels sistemes de pagament establerts per a les entitats de l'Siscat", amb una compensació mensual i dues extraordinàries.





L'Autoritat Catalana de la Competència (Acco) descriu que el Siscat reuneix més de 6.000 llits de 30 hospitals privats, que podran facturar l'activitat extraordinària derivada del coronavirus.





A més, els centres hospitalaris rebran una transferència pel mateix import que van facturar al febrer --que van cobrar amb normalitat abans de l'inici de la pandèmia - i aquells que hagin iniciat un ERTO se'ls descomptarà l'estalvi generat d'aquesta transferència.





Els hospitals cobraran un import per les despeses d'habilitació de nous espais per a l'ús hospitalari d'assistència relacionada amb el coronavirus, que serà del 4% de la facturació del mes de febrer i s'abonaran mensualment mentre duri la situació d'emergència.





Pel que fa a aquelles altes hospitalària sense pas per l'UCI, els centres rebran 2.500 si l'estada és menor o igual a les 72 hores i 5.000 si és més gran o el pacient mor.





Les altes de convalescència en hospitals de campanya es pagaran a 1.381,30 euros, les altes d'hospitalització a domicili a 942,08 euros i per cada prova de diagnòstic PCR es pagaran 93 euros.





L'atenció de caràcter urgent de pacients sense Covid-19 també es compensarà: 92 euros per cada urgència sense ingrés hospitalari; 1.381,30 per cada alta mèdica; 1.627,33 per cada alta quirúrgica; 1.464,60 per cada cirurgia major ambulatòria; i 1.194,24 euros per cada alta d'obstetrícia.