Nissan preveu reprendre la producció a la Zona Franca el 4 de maig

Nissan preveu reprendre la producció a la planta de la Zona Franca de Barcelona el 4 de maig, concretament a la línia 2, on es produeixen les 'pick-ups' de Mercedes-Benz, Nissan i Renault, mentre que la línia 1, que fabrica l'e-NV200, encara no té data d'inici de l'activitat.













L'empresa està en contacte amb els proveïdors i preveu reactivar el mateix 4 de maig les seves plantes de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca (Barcelona).





La companyia tenia previst reduir la producció de la línia 1 després de Setmana Santa, passant de 102 a 60 unitats diàries, per l'existència d'estocs, que encara no s'han esgotat.





La fàbrica de Cantàbria, que també produeix per a Renault, reprendrà l'activitat el dia 27 d'abril, amb un petit percentatge de plantilla que operarà dues línies de fosa per atendre els pocs comandes que s'espera que arribin per aquesta data.





En un comunicat el dissabte, el comitè d'empresa de la planta de la Zona Franca va alertar que sospiten que l'automobilística vol aprofitar la conjuntura actual per intentar tancar l'activitat industrial a Espanya.





Per això, va sol·licitar una reunió "urgent" amb el director general de Nissan Motor Ibèrica, Genís Alonso, per aclarir la situació i ha advertit que està estudiant totes les opcions per aclarir el seu futur.