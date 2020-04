L'Ajuntament de Reus aprova que la Generalitat gestioni l'Hospital Sant Joan

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest dilluns en sessió extraordinària i telemàtica el canvi de governança de l'Hospital Sant Joan perquè la Generalitat assumeixi la prestació sanitària pública que actualment va a càrrec dels ens vinculats a l'consistori.









Ha autoritzat l'adquisició de la societat Hospital Sant Joan de Reus prèvia transmissió de les accions de les societats Centre MQ Reus a l'ajuntament, i de Sagessa Assistència Sanitària i Social a la Fundació per a l'Atenció Social, ens dependent de l'consistori, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.





L'operació s'emmarca en el conveni regulador per racionalitzar l'activitat de el sistema públic de salut a Reus i la seva àrea d'influència que preveu l'assumpció de l'activitat pública d'atenció sanitària i comunitària per part de les dues noves entitats de dret públic: Salut Terres de l'Ebre i Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp.





També preveu la cessió de la propietat de l'immoble de l'hospital a el Servei Català de la Salut (CatSalut), prèvia segregació en dues propietats: la constituïda per a l'aparcament subterrani i la constituïda per a la resta de l'immoble, que s'adscriurà a Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp.





També contempla l'adquisició a les entitats bancàries prestadores de les dues operacions de deute a llarg termini formalitzades per Reus Serveis Municipals per finançar la construcció de l'hospital per part de la Generalitat.