JxCat votarà 'no' a la tercera pròrroga de l'estat d'alarma

JxCat votarà 'no' a la pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus aquest dimecres al Congrés, per la seva disconformitat amb una mesura, que consideren "un 155 sanitari i que prioritza la recentralització en lloc de l'eficiència per combatre la pandèmia", segons la diputada Laura Borràs.





"El nostre posicionament ha estat l'abstenció en les dues últimes pròrrogues per responsabilitat, tot i que demanàvem un major rigor i celeritat en el pla de confinament, que va arribar tard i malament", ha dit en un comunicat aquest dilluns.









A més, Borràs considera que les recents declaracions del cap d'Estat Major de la Guàrdia Civil sobre rumors en xarxes socials van tenir indicis que "s'estan vulnerant drets fonamentals com la llibertat d'expressió".





"La proximitat, la descentralització i la transparència és la manera més eficient i democràtica de fer front a la pandèmia del coronavirus", ha destacat Borràs.





Per a ella, "un altre estat d'alarma és possible: retornant les competències a la Generalitat, i permetent que el desconfinament es faci seguint el pla que els experts han elaborat per la Generalitat".





