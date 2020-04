Seat farà test de Covid-19 als seus 15.000 empleats per a evitar contagis

Seat realitzarà test PCR als seus 15.000 empleats per a garantir la seva salut i evitar contagis de coronavirus davant la seva decisió de reiniciar de manera gradual l'activitat dilluns que ve 27 d'abril, una decisió acordada amb els representants sindicals.









El president de Seat i vicepresident de Finances i TU, Carsten Isensee, ha assegurat en un comunicat aquest dimecres que afronten la primera etapa de tornada a la normalitat sense baixar la guàrdia: "És imprescindible aplicar mesures exigents de salut i seguretat per a garantir que la reincorporació al treball es produeix de forma totalment segura".





La marca, que afirma ser la primera companyia a Espanya que realitza aquestes proves, farà més de 3.000 test PCR setmanals als empleats de Seat Martorell, Seat Barcelona, Seat Components i Cros, així com al conjunt de professionals de la companyia i s'ampliarà a altres empreses del Grup Volkswagen al país.





De fet, l'automobilística ha començat el matí d'aquest dimecres les proves en tres centres d'atenció en les installacions de CARS (Martorell), Seat Barcelona i Seat Components.

Un laboratori homologat pel Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya analitzarà els test sense repercutir en l'activitat de la sanitat pública, que estaran coordinats pel Servei Mèdic de Seat, sota la supervisió del doctor Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa i membre del Comitè Científic de Seat.





Bonaventura Clotet ha explicat que realitzar test a tots els empleats és la millor manera de minimitzar el contagi, i ha sostingut que els resultats obtinguts de les plantilla de Seat, anònims i confidencials, seran la base d'un estudi científic en l'àmbit del Comitè Científic Seat Empresa Saludable.





TORNARÀ A la PRODUCCIÓ PRECRISIS COVID-19 AL JUNY





D'aquesta manera, la signatura d'automoció reiniciarà la seva producció dilluns que ve en els centres de Martorell, Barcelona i Components, i ja ha contactat amb els seus principals proveïdors per a coordinar el reinici de l'activitat.





Durant les setmanes del 27 d'abril i del 4 de maig, Seat Martorell treballarà a un torn de producció en cadascuna de les tres línies, en les quals es fabriquen els models Eivissa, Arona, Lleó i Audi A1, a aproximadament un terç de la capacitat.





En conjunt, la companyia fabricarà durant les dues primeres setmanes al voltant de 325 cotxes al dia, i a partir de l'11 de maig treballaran dos torns de producció en cadascuna de les línies, també a un terç del volum habitual, la qual cosa permetrà fabricar uns 650 cotxes diaris.





Seat preveu tornar al ritme de producció previ a la crisi a partir de juny, segons l'evolució del Covid-19 i els seus efectes en l'activitat comercial.





Per a reprendre l'activitat amb garanties de salut, la companyia ha dissenyat un protocol sanitari específic en collaboració amb el Servei Mancomunat de les empreses del Grup Volkswagen a Espanya i els representants sindicals.





Així, als test PCR se sumen altres mesures com adaptar les línies de producció garantint que tots els empleats puguin mantenir la distància de seguretat exigida de dos metres i, en cas que les particularitats del lloc de treball no ho permetin, de proporcionar mesures addicionals que garanteixin la salut i seguretat de la persona.





A més, tots els treballadors rebran màscares quirúrgiques i tindran a la seva disposició gels desinfectants, alhora que les installacions també se sotmetran a una "neteja profunda" abans i després de cada torn de producció.





ERTE





Mentre aquest protocol per a protegir la salut dels empleats estigui en vigor, no es podran recuperar els nivells de producció previs a la crisi, per la qual cosa la direcció de l'automobilística i els representants sindicals estan negociant l'expedient de regulació temporal d'ocupació (*ERTE) per causes organitzatives per al personal de producció, la durada màxima de la qual és de vuit setmanes, fins que es reprengui el ritme de producció previ a l'inici de la pandèmia.





El personal que no forma part de l'àrea de producció està exclòs del ERTE, i la companyia prioritzarà el teletreball sempre que sigui possible, en particular per als treballadors amb fills menors de 14 anys.





Els primers emprats no vinculats a producció s'han estat reincorporant gradualment als centres de treball des de mitjan abril i es completarà el retorn durant les pròximes setmanes.





MATERIAL SANITARI





Per a ajudar a combatre el virus, Seat va adaptar la línia del subchasis del model León per a fabricar respiradors d'emergència, fabricant més de 600 respiradors en una setmana, si bé va detenir la producció divendres passat per la descongestió de les UCI.





Seat també s'ha mobilitzat per a fabricar, en collaboració amb altres empreses, màscares quirúrgiques elaborades amb els filtres que s'utilitzen en les cabines del taller de pintures de la planta de Martorell..